Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Galatasaray MCT Technic, Bursaspor Basketbol'u 92-70 mağlup etti. Maçta Galatasaraylı Muhsin Yaşar beş faulle oyundan çıktı.

Salon: Turkcell Basletbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Kerem Baki, Kaan Büyükçil, Alper Gökçebel

Galatasaray MCT Technic: Robinson 15, Rıdvan Öncel 15, Palmer 15, Gillespie 2, White 7, Ellis, McCollum 12, Tibet Görener, Meeks 5, Buğrahan Tuncer 10, Muhsin Yaşar 11

Bursaspor Basketbol : Yavuz Gültekin 15, Smith 19, Konontsuk 2, Nnoko 10, Georges-Hunt 2, Childress 16, Bora Satır, Berk Can Akın 3, Delaurier 3, Yesukan Onar, King

1. Periyot: 26-17

Devre: 47-39

3. Periyot: 68-57

Beş faulle çıkan oyuncu: 39.41 Muhsin Yaşar ( Galatasaray MCT Technic)

Kaynak: AA / Can Öcal
