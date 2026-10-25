Galatasaray MCT Technic, Basketbol Süper Ligi'nde Bandırma'yı 102-68 yendi

Galatasaray MCT Technic, Basketbol Süper Ligi'nde Bandırma'yı 102-68 yendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray MCT Technic, Sinan Erdem'de konuk ettiği Pizzabulls Bordo Bandırma'yı 102-68 yendi. Galatasaray, ilk yarıyı 38-34 önde geçtiği maçta üçüncü periyodu 68-45 önde tamamlayarak galibiyete ulaştı.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Hüseyin Çelik, Özge Şentürk Bayraktar, Murat Ciner
Galatasaray MCT Technic: Robinson 4, Şehmus Hazer 11, Nikolic 2, Metu 17, Ballo 3, Berkan Durmaz 18, Smailagic 18, Ivanovic 6, Buğrahan Tuncer 9, Simpson 14, Efe Şekeroğlu
Pizzabulls Bordo Bandırma: Kadir Bayram 4, Toure 3, Aldridge 10, Jefferson 15, Peterson 17, Gordon 10, Okben Ulubay, Maxhuni 3, Mehmet Oğuzhan Kızıl 2, Hankins 4, Özgür Şahin
1. Periyot: 21-19
Devre: 38-34
3. Periyot: 68-45
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray MCT Technic, konuk ettiği Pizzabulls Bordo Bandırma'yı 102-68 yendi.