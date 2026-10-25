Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Galatasaray MCT Technic, Basketbol Süper Ligi'nde Bandırma'yı 102-68 yendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray MCT Technic, Sinan Erdem'de konuk ettiği Pizzabulls Bordo Bandırma'yı 102-68 yendi. Galatasaray, ilk yarıyı 38-34 önde geçtiği maçta üçüncü periyodu 68-45 önde tamamlayarak galibiyete ulaştı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Hüseyin Çelik, Özge Şentürk Bayraktar, Murat Ciner

Galatasaray MCT Technic: Robinson 4, Şehmus Hazer 11, Nikolic 2, Metu 17, Ballo 3, Berkan Durmaz 18, Smailagic 18, Ivanovic 6, Buğrahan Tuncer 9, Simpson 14, Efe Şekeroğlu

Pizzabulls Bordo Bandırma: Kadir Bayram 4, Toure 3, Aldridge 10, Jefferson 15, Peterson 17, Gordon 10, Okben Ulubay, Maxhuni 3, Mehmet Oğuzhan Kızıl 2, Hankins 4, Özgür Şahin

1. Periyot: 21-19

Devre: 38-34

3. Periyot: 68-45

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray MCT Technic, konuk ettiği Pizzabulls Bordo Bandırma'yı 102-68 yendi.

Kaynak: AA
Bu haber 20 sitede yayınlandı.
Kurtulduk diye sevinirken İHA saldırısına uğradılar

Kurtulduk diye sevinirken korkulan oldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Lincoln Henrique maça tek başına damga vurdu: 1 gol, 3 asist, kırmızı kart

İnanılmaz! 90 dakikada başına gelebilecek her türlü şey geldi
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'ın görevden alındığı iddia edildi

Külliye'de beklenmedik ayrılık iddiası: Görevden alındı
Zelenskiy'den ateşkes mesajı: Cephede operasyonları durdurmaya hazırız, toprak vermeyiz

Cephede savaşı durdurmaya hazır! Tek bir teklife kesin hayır
Meloni'nin parmağındaki yüzüğün fiyatı İtalya'da tartışma yarattı

Halka sabır çağrısında bulunan Meloni'nin yüzüğü ülkeyi karıştırdı!

Çocukların elindeki tehlike! Bakanlık toplatma kararı aldı

Çocukların elindeki tehlike! Bakanlık toplatma kararı aldı

Salah'ın Sümela Manastırı'nı izlediği seyir tepesine asılan tabela bomba

''Gittiği yere bereket götürüyor'' dedikleri bu olsa gerek
Şampiyonlar Ligi'nde yıldızlaşan Batrakov için 50 milyon Euro'luk bomba iddia

Batrakov için 50 milyon Euro'luk bomba iddia