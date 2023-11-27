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Galatasaray - Manchester United maçında İspanyol hakem düdük çalacak

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Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu beşinci maçında sahasında Manchester United ile oynayacağı karşılaşmada İspanya Futbol Federasyonu'ndan Jose Maria Sanchez düdük çalacak.

Galatasaray'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu beşinci maçında sahasında İngiliz ekibi Manchester United ile oynayacağı karşılaşmada İspanya Futbol Federasyonu'ndan Jose Maria Sanchez düdük çalacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu beşinci maçında Galatasaray, 29 Kasım Çarşamba günü saat 20.45'te Manchester United'ı konuk edecek. Bu zorlu mücadeleyi İspanyol hakem Jose Maria Sanchez yönetecek. Sanchez'in yardımcılıklarını Raul Cabanero ve Inigo Prieto yapacak. Guillermo Cuadra'nın dördüncü hakemlik görevini üsteleneceği müsabakada VAR koltuğunda Ricardo de Burgos, AVAR'da da Juan Martinez Munuera oturacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi Manchester United Galatasaray Jose Maria Futbol Spor Haberler

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