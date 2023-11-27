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Galatasaray, Manchester United maçı hazırlıklarına devam ediyor

Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. haftasında sahasında Manchester United ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, dinamik ısınma, pas oyunu, savunma ve hücum çalışmalarıyla gerçekleştirildi. Sakatlıkları devam eden Abdülkerim Bardakcı ve Davinson Sanchez'in tedavileri ise sürüyor.