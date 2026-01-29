Haberler

UEFA Şampiyonlar Ligi: Manchester City: 2 Galatasaray: 0 (Maç sonucu)

UEFA Şampiyonlar Ligi: Manchester City: 2 Galatasaray: 0 (Maç sonucu)
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son haftasında Galatasaray, Manchester City'ye 2-0 yenilerek turnuvayı tamamladı. Ancak sarı-kırmızılı ekip, turnuvanın lig aşamasını ilk 24 sırada tamamlayarak play-off turunda oynamaya hak kazandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. ve son haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı İngiliz temsilcisi Manchester City'ye 2-0 mağlup oldu. Turnuvanın lig aşamasını ilk 24 sıra içerisinde bitiren sarı-kırmızılılar, play-off turunda oynamaya hak kazandı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

55. dakikada sol taraftan Sara'nın kullandığı köşe vuruşuna kale önünde iyi yükselen Osimhen'in kafa vuruşunda kaleci Donnarumma meşin yuvarlağın sahibi oldu.

63. dakikada Haaland'ın ara pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Marmoush'un bekletmeden şutunda kaleci Uğurcan meşin yuvarlağı iki hamlede kurtardı.

64. dakikada Sara'nın savunma arkasına uzun pasında ceza yayında Sallai, topu bekletmeden yanından koşu atan Osimhen'e bıraktı. Osimhen'in de ceza sahasında bekletmeden şutunda kaleci Donnarumma meşin yuvarlağın kontrolünü sağladı.

74. dakikada sol taraftan Eren'in ortasında Ake'nin ters vuruşu sonrası meşin yuvarlak direğin yanından az farkla kornere çıktı.

Stat: Etihad

Hakemler: Alejandro Hernandez, Jose Naranjo, Diego Sanchez Rojo

Manchester City: Gianluigi Donnarumma, Matheus Nunes, Abdulkodir Khusanov, Nathan Ake, Rayan Ait Nouri, Bernardo Silva, Nico O'Reilly, Rayan Cherki (Nicolas Gonzalez dk. 82), Omar Marmoush (Tijjani Reijnders dk. 67), Jeremy Doku (Phil Foden dk. 37), Erling Haaland

Yedekler: James Trafford, Marcus Bettinelli, Charlie Gray, Divine Mukasa, Max Alleyne, Rico Lewis, Stephen-Nevin Mfuni

Teknik Direktör: Pep Guardiola

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı (Eren Elmalı dk. 68), Ismail Jakobs, Mario Lemina, İlkay Gündoğan (Lucas Torreira dk. 68), Leroy Sane (Kaan Ayhan dk. 80), Gabriel Sara (Mauro Icardi dk. 86), Barış Alper Yılmaz (Yunus Akgün dk. 68), Victor Osimhen

Yedekler: Batuhan Şen, Günay Güvenç, Ahmed Kutucu, Dağhan Kahraman, Eyüp Can Karasu, Furkan Koçak, Wilfried Singo

Teknik Direktör: Okan Buruk

Goller: Erling Haaland (dk. 11), Rayan Cherki (dk. 29) (Manchester City)

Sarı kart: Mario Lemina (Galatasaray) - MANCHESTER

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hastane önündeki çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı

İşte hastane önündeki meydan savaşının görüntüleri
Özgür Özel mahkeme çıkışı öfkesine hakim olamadı! TRT mikrofonunu alıp demediğini bırakmadı

TRT mikrofonunu alıp demediğini bırakmadı
Suriye İçişleri Bakanlığı: Ülkede ikamet eden Kürtlere vatandaşlık verilecek

Suriye'de Kürtlerle ilgili devrim niteliğinde karar
Devrik İran Şahı'nın sürgündeki oğlu Rıza Pehlevi, İsrail basınına konuştu

İran'ın devrik liderinin oğlu, düşmana konuştu! Çağrısı skandal
Hastane önündeki çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı

İşte hastane önündeki meydan savaşının görüntüleri
O kentimizde kar kalınlığı trafik tabelasının yüksekliğine ulaştı

Kar kalınlığı korkunç boyutta! Trafik tabelasına kadar ulaştı
Fitch, bazı Türk bankalarının kredi notu görünümlerini yükseltti

9 Türk bankası için gurur günü