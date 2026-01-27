Haberler

Galatasaray, İngiltere gitti

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarın Manchester City ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılı ekip, hazırlıklarını tamamladıktan sonra özel uçakla İngiltere'ye gitti ve kamp kadrosunu belirledi.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 8. ve son haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Manchester City maçı için İngiltere'ye gitti.

UEFA Şampiyonlar Ligi 8. ve son haftasında Galatasaray yarın TSİ 23.00'de deplasmanda Manchester City ile mücadele edecek. Sarı-kırmızılılar, bu karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayıp, İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden özel uçakla İngiltere'ye gitti. Ayrıca Galatasaray'ın kamp kadrosu da belli oldu.

Sarı-kırmızılıların, Manchester City maçı kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

"Uğurcan Çakır, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Leroy Sane, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Eren Elmalı, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Dağhan Kahraman, Eyüp Karasu, Furkan Koçak, Wilfried Singo ve Mario Lemina" - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Masadaki rakam netleşti! İşte emekliye verilecek bayram ikramiyesi

Vatandaşın başına gelene bak: Yeni 15 TL'miz herkese hayırlı olsun

Masadaki rakam netleşti! İşte emekliye verilecek bayram ikramiyesi

Kadın öğretmenin Vahdettin için söyledikleri gündem oldu

Nereden nereye! Daniel Güiza 45 yaşında Bölgesel Lig'e transfer oldu

