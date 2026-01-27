Haberler

Galatasaray, Manchester City maçı için İngiltere'ye gitti

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son hafta maçında Manchester City ile karşılaşacak olan Galatasaray, hazırlıklarını tamamlayarak özel uçakla İngiltere'ye gitti. Oyuncular havalimanında taraftarlarla buluştu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin sekizinci ve son haftasında yarın deplasmanda Manchester City ile karşılaşacak Galatasaray, İngiltere'ye hareket etti.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde müsabakanın hazırlıklarını tamamlayan Galatasaray, İstanbul Havalimanı'ndan özel uçakla Manchester kentine gitti.

Sarı-kırmızılı oyunculardan Mauro Icardi ve Lucas Torreira, havalimanında taraftarların imza ve fotoğraf isteğini kırmadı.

Galatasaray'ın Manchester City maçının aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Uğurcan Çakır, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Leroy Sane, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Eren Elmalı, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Dağhan Kahraman, Eyüp Karasu, Furkan Koçak, Wilfried Singo, Mario Lemina.

