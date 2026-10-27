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Galatasaray Madeş Mobilya, deplasmanda Sungurlu Belediyespor'u 3-1 yendi

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Galatasaray Madeş Mobilya, deplasmanda Sungurlu Belediyespor'u 3-1 yendi
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SMS Grup Efeler Ligi'nin üçüncü haftasında Galatasaray Madeş Mobilya, deplasmanda Sungurlu Belediyespor'u 3-1 yendi. Maçın setleri 24-26, 19-25, 25-19 ve 21-25 sonuçlandı; deplasman ekibi Galatasaray Madeş Mobilya üçüncü hafta maçını kazandı.

Salon: Mahmut Atalay

Hakemler: Gürhan Gül, Asım Fırat Dicle

Sungurlu Belediyespor: Gökhan Çatal, Mestre, Ahmet Kaan Karaçil, Ensing, Espeland, Kemal Kayhan (Ümit Demir, Serkan Koçak, Oğulcan Yatgın, Balabanov)

Galatasaray Madeş Mobilya: Micah Maa, Maar, Emir Gülhan Pınar, Ramazan Efe Mandıracı, Gökçen Yüksel, Alonso (Abdulsamet Yalçın, Cafer Kirkit, Yiğit Savaş Kaplan, Samet Faik Güneş, Can Koç)

Setler: 24-26, 19-25, 25-19, 21-25

Süre: 144 dakika

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin üçüncü haftasında Galatasaray Madeş Mobilya, deplasmanda Sungurlu Belediyespor'u 3-1 yendi.

Kaynak: AA
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