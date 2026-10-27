Galatasaray Madeş Mobilya, deplasmanda Sungurlu Belediyespor'u 3-1 yendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
SMS Grup Efeler Ligi'nin üçüncü haftasında Galatasaray Madeş Mobilya, deplasmanda Sungurlu Belediyespor'u 3-1 yendi. Maçın setleri 24-26, 19-25, 25-19 ve 21-25 sonuçlandı; deplasman ekibi Galatasaray Madeş Mobilya üçüncü hafta maçını kazandı.
Salon: Mahmut Atalay
Hakemler: Gürhan Gül, Asım Fırat Dicle
Sungurlu Belediyespor: Gökhan Çatal, Mestre, Ahmet Kaan Karaçil, Ensing, Espeland, Kemal Kayhan (Ümit Demir, Serkan Koçak, Oğulcan Yatgın, Balabanov)
Galatasaray Madeş Mobilya: Micah Maa, Maar, Emir Gülhan Pınar, Ramazan Efe Mandıracı, Gökçen Yüksel, Alonso (Abdulsamet Yalçın, Cafer Kirkit, Yiğit Savaş Kaplan, Samet Faik Güneş, Can Koç)
Setler: 24-26, 19-25, 25-19, 21-25
Süre: 144 dakika
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin üçüncü haftasında Galatasaray Madeş Mobilya, deplasmanda Sungurlu Belediyespor'u 3-1 yendi.