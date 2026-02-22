Konyaspor, Galatasaray'ı 2-0 Mağlup Etti

SÜPER Lig'in 23'üncü haftasında TÜMOSAN Konyaspor, sahasında Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti. Maçın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve TÜMOSAN Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, düzenlenen basın toplantısına katıldı.

OKAN BURUK: TEMİZ BİR GOL HAKEMLER TARAFINDAN İPTAL EDİLDİ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, golün ofsayt kararıyla iptal edilmesini eleştirerek, şunları söyledi:

"İlk yarı çok pozisyon üretmesek de, 2-3-4 tane şutumuz oldu. Biraz daha 1-2 tane net pozisyona yaklaştığımız ama rakibimize hiç pozisyon vermediğimiz bir ilk yarıydı. İkinci yarıya baktığımızda aslında iyi başladık. Attığımız gole kadar bence oyunumuz iyiydi. Bence temiz bir gol bugün iptal edildi. Hem VAR hakeminin tavsiyesi hem Atilla Hoca'nın seyretmesiyle benim görüşüme göre çok temiz bir gol hakemler tarafından iptal edildi. Bu mağlubiyetin nedeni bu gol değil tabii ki. Golü de vermeseler, daha farklı şeyler de yapsalar, ne olursa olsun Galatasaray takımı ağırlığını koyup maçı kazanmak zorundaydı. Ama bir kornerden yediğimiz gol ve onun devamında rakibimiz coşkulu oynadı. Hak ettikleri bir galibiyet aldılar. Ama çok kritik bir dakikada öne geçtiğimiz, belki maçı kazanacağımız, rahat kazanmaya götürebilecek bir gol iki hakem hatasıyla iptal oldu. Tabii ki federasyon başkanımızın her zaman açıklaması var. 'Bu tür hataları asla affetmeyeceğim' diye. Kendisi de bu anlamda maçtaki verilmeyen gol için belki 1990 yılında olsaydı, bu gol ofsayt nedeniyle iptal edilebilirdi. Ama şu an 2026 yılındayız. 2026 yılında böyle bir pozisyonda gol iptali gerçekten sadece Türkiye'de olabilecek bir şeydir diye düşünüyorum. Yeni bir şeye daha imza attık. Buradan da tebrik etmek istiyorum hakemlerimizi."

'MAÇA İĞNEYLE ÇIKTI AMA BELKİ BİRAZ DAHA OYUN İÇERİSİNDE KALABİLİRDİ'

Mauro Icardi değişikliğiyle ilgili gelen soru üzerine Okan Buruk, "Icardi'nin sırtında tutulma vardı. Bugün maç saatine kadar bekledik aslında. Kendini iyi hissettiğini söyleyince onunla ilk 11'de başladık. İlk yarının sonlarına doğru biraz daha takım olarak topu rakibe verdiğimiz, arkaya yaslandığımız, tam gidemediğimiz, üretemediğimiz yerde rakibin de öne çıktığı yerde, ikinci yarı Barış'ın ön alan baskılarını ve savunma arkası koşularını hayal etmiştik. Bir maç öncesi ufak bir sakatlığı vardı. Maça iğneyle çıktı ama belki biraz daha oyun içerisinde kalabilirdi. Böyle düşündük. Onun yüzde 100 olmadığını gördüğümüz için oyundan çıkarttık. Ama ikinci yarı belki hücumda az üretmemiz, giren oyuncuların da bize tam olarak hücum anlamında yüzde 100 katkı verememesi, biraz da hücum etmeyi çok düşünmedik. Herkesin geriye gelip almak istediği pasları kullandık. Zaten çok kötü bir zemin var. Bu zemin üzerinde pas yapmak bütün oyuncular için çok zor. Herkes kayıyor, düşüyor. Top çok sekerek geliyor. İki takım için bu pasları yapmak zordu. O yüzden özellikle savunma arkası koşulları biraz daha düşünebilirdik. Zaten bunu yaptığımız bir pozisyonda gol attık, sayılmayan golde. Değişikliklerde de bu anlamda istediğimiz sonucu veremedik" diye konuştu.

'TAKIM OLARAK DA KÖTÜ OYNADIĞIMIZ GÜNLERDEN BİRİYDİ'

Her maça aynı şekilde odaklanmak gerektiğini ifade eden Okan Buruk, "Bir yandan da çok fazla yeni oyuncu koyduk ki Şampiyonlar Ligi maçı sonrası, hem daha taze hem daha istekli oyuncular ortaya çıksın. Takımı daha yukarıya çeksin. Daha yorgun olan oyuncuları da daha yukarıya çeksin. Onların görevini de yapsın diye düşündük biraz ama bunu yapamadık. Bu da benim sorumluluğum aslında. Şampiyonlar Ligi maçındaki atmosferi veya kendi içimizdeki o isteği, tutkuyu burada yaratamıyorsak bunun tabii ki birinci sorumlusu benim. Bunu yaratacağız, bunu yaratacak oyuncularla daha çok bu anlamda oynayacağız. Ama çok kaliteli bir kadroya sahibiz. Burada ben gireni çıkanı ayırt etmeksizin hepsinin eksiğini kapatmasını istiyorum. Takım olarak da kötü oynadığımız günlerden biriydi. Bu performansın daha üstüne çıkmamız gerekiyor. Her maça aynı odaklanmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

'BUNUN SORUMLUSU MERKEZ HAKEM KURULU BAŞKANI OLMASI GEREKİYOR'

Okan Buruk, "Kritik maçlarda yabancı hakem talebiniz olacak mı?' sorusuna, "Bununla ilgili aslında kulübümüz gereğini yapacaktır diye düşünüyorum. Bu tabii ki direkt benim işim değil ama mesela bugünkü VAR hakemini ben tanımıyorum. Nerede maç yönetti, ismini bilmiyorum. Türkiye'nin neresinde maç yönetti, hangi ligde yönetti? Hani hiç bilmediğim aslında bize de yabancı bir hakem. Burada tabii ki MHK başkanının sorumluluğunda bu. Kararları veren o tabii ki buna da saygı duyuyoruz. Her atamaya saygı duyuyoruz. Her hakeme saygı duyuyoruz. Merkez Hakem Kurulu'na bu anlamda saygı duyuyorum. Sonuçta ben nasıl bir oyuncu sahaya çıkarıp kötü oynadığında sorumluluğu alıyorsam, kötü bir yönetimden sonra da bunun sorumlusu Merkez Hakem Kurulu Başkanı olması gerekiyor. O yüzden bu tür şeylere tabii ki saygı duyuyoruz ama gerçekten Türk hakemlerine güvenelim, inanalım. Onlar da çok yürekli olsunlar. En güzelini yapsınlar. Hepimizin istediği bu. Bunun dışında zaten bir şey istemiyoruz. Kimse kimseye hakkını geçmesini de istemiyor. Bu çok önemli değil. Ama sadece gerçekten orayı hak edecek insanlar olsun" dedi.

İLHAN PALUT: 3 PUAN ÇOK ÖNEMLİYDİ

TÜMOSAN Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut ise, "İlk yarı savunma kısmını bence iyi yaparken, ofansta istediğimiz etkinlik yoktu. İkinci yarı daha geniş alanlar oluşmaya başladı. Galatasaray'ı dengesiz yakaladığımız anlar oldu. Bence ofsayt pozisyonu bir kırılma anıydı. Çünkü çok önemli bir taktik riskinde oynuyorsunuz. Oradaki bir kırılmada planlarınızı değiştirmek zorunda kalacaksınız. Ben oyuncularımın performansından gerçekten memnunum. Galibiyet çok önemli ama olmasaydı da bir şey diyemezdim. Ama Alanya'daki maç için çok şeyler söyleyebilirim. Çocuklar bugün mücadele ettiler, savaştılar. En çok sevindiren şeylerden bir tanesi de çok şükür ki bunun karşılığını aldılar. Galatasaray'dan da öte 3 puan çok önemliydi. Hiç dillendirmedim bugüne kadar ama işte benim de dahil olduğum galip gelememe serisi gerçekten camianın ve oyuncuların üzerinde bir baskı oluşturuyordu. Belli etmesem de gerçekten ben de düşünmüyor değildim. Puan durumu anlamında da puan ve puanlara çok ihtiyacımız var. Her puana ihtiyacımız olan bir görüntüdeyiz. Her şeyden önce 3 puan çok önemli oldu. Evet güçlü bir rakibi yenmek bize özgüven getirecek. Ayaklarımızı yere daha sağlam bastıracaksa önemli. Ama bunun kutlamasını sürdürüp bir rahatlama devresine gireceksek de buna çok dikkat etmemiz gerekir" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı