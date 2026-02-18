Galatasaray maçında TRT'den çile çıkaran yayın

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Galatasaray ile Juventus RAMS Park'ta karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılıların 5-2 kazandığı mücadeleyi canlı yayınlayan TRT'de yaşanan teknik sorun, ekran başındaki izleyicilerin tepkisine neden oldu.

2 DAKİKA BOYUNCA 4. HAKEMİN ARKASINDAN YAYIN VERİLDİ

Karşılaşmanın ikinci yarısında ekran bir süre dondu. Sorunun giderilememesi üzerine yayın, saha içi kamerasına alındı. 2 dakika boyunca ceza sahalarına uzak açıyla verilen görüntü nedeniyle pozisyonları takip etmek zorlaştı.

SKOR VE DAKİKA BİLGİSİ DE VERİLEMEDİ

Ayrıca skor ve dakika bilgileri de bir süre ekranda yer almadı. Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı TRT'nin yayın kalitesini eleştirerek yaşanan aksaklığa tepki gösterdi.

İşte sosyal medyada gösterilen bazı tepkiler:

Kaynak: Haberler.com