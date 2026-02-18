Haberler

Galatasaray maçında TRT'den çile çıkaran yayın

Güncelleme:
Galatasaray'ın Juventus'u 5-2 mağlup ettiği Şampiyonlar Ligi maçında TRT yayınında yaşanan teknik aksaklık izleyicileri çileden çıkardı. Dakikalarca donan ekran ve kaybolan skor bilgisinin yanı sıra 4. hakemin arkasından verilen yayın tepki çekti.

  • TRT'nin Galatasaray-Juventus maçı yayınında teknik sorun nedeniyle 2 dakika boyunca saha içi kamerasından uzak açıyla görüntü verildi.
  • Yayında skor ve dakika bilgileri bir süre ekranda yer almadı.
  • Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı TRT'nin yayın kalitesini eleştirerek aksaklığa tepki gösterdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Galatasaray ile Juventus RAMS Park'ta karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılıların 5-2 kazandığı mücadeleyi canlı yayınlayan TRT'de yaşanan teknik sorun, ekran başındaki izleyicilerin tepkisine neden oldu.

2 DAKİKA BOYUNCA 4. HAKEMİN ARKASINDAN YAYIN VERİLDİ

Karşılaşmanın ikinci yarısında ekran bir süre dondu. Sorunun giderilememesi üzerine yayın, saha içi kamerasına alındı. 2 dakika boyunca ceza sahalarına uzak açıyla verilen görüntü nedeniyle pozisyonları takip etmek zorlaştı.

SKOR VE DAKİKA BİLGİSİ DE VERİLEMEDİ

Ayrıca skor ve dakika bilgileri de bir süre ekranda yer almadı. Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı TRT'nin yayın kalitesini eleştirerek yaşanan aksaklığa tepki gösterdi.

İşte sosyal medyada gösterilen bazı tepkiler:

Yorumlar (5)

Haber YorumlarıEnes:

Abartmayın kerameti 2 dk yanlış aciyla izlediniz. Sanki her maç oluyormuş gibi eleştiriyorsunuz. Sizin işleriniz de hiç.mi eksikler olmuyor

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme10
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSelman kaya:

Tamamen TRT nin liyakatli kadrolarından kaynaklanmaktadır

Yorum Beğen21
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıalbatros :

yıllardır aldığımız her elektronik cihazdan katkı payı altında haraç alan trt! ayrıca avrupa maçlarından neden sadece türk takımlarının maçları şifresiz yayınlanıyor? diğerlerini izlemek için trtnin paralı platformuna üye olman gerekiyor. hani hepsi devlet kanalından ücretsiz olacak diye reklam yapmışlardı ihaleyi ilk aldıklarında?

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMurat ÇAMUR:

yıllardır elektirik faturalarından trt payı diyerek soyuyorlar bir mac yayınını bile yapamıyorlar zaten maçtan maça izlenen kanal beceriksizler.

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMustafa Türkmen:

Olabilir insanlık hali ne olacak bizim millet eleştirmeye gelince fırtına gibi

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla

Spalletti'den ağır hezimet sonrası ilk sözler: Juventus tarihinde 5 golü hatırlamıyorum

Ağır hezimet sonrası neler dedi neler
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde 5 attı! UEFA ülke puanı güncellendi; işte Türkiye'nin sıralaması

UEFA ülke puanı güncellendi; işte Türkiye'nin sıralaması
Tunceli'de karlı vadiyi izleyen vaşağın görüntüleri nefes kesti

Nefes kesen görüntüler Türkiye'de çekildi
Çocuğuna domuz eti yediren baba tepki çekti

Babası ne yedirdiğini söyleyince boğazına dizildi
Şafak Sezer, galaya 23 yaşındaki kızıyla katıldı

Kızını gören, "Babasının aynısı" dedi
DNA'nın sarmal yapısını keşfeden James Watson'ın Epstein'in evinde 3 kadınla fotoğrafı ortaya çıktı

İnsanlığın kaderini değiştiren ismin de fotoğrafı çıktı
