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Galatasaray maçında oynayacak mı? Uğurcan Çakır resmen açıkladı

Galatasaray maçında oynayacak mı? Uğurcan Çakır resmen açıkladı
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Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki final maçı öncesi Galatasaray ile karşılaşacakları hakkında konuştu. Sakatlık durumu ve maçta oynayıp oynayamayacağına dair sorulara yanıt veren Çakır, ''Şu an kendimi iyi hissediyorum. İnşallah Galatasaray maçında da öyle olur." dedi.

Trabzonspor kaptanı Uğurcan Çakır, çarşamba akşamı Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nda oynayacakları final maçı öncesi ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

''KENDİMİ İYİ HİSSEDİYORUM''

Sakatlık durumu ve maçta oynayıp oynayamayacağı şeklinde gelen soruyu yanıtlayan Uğurcan Çakır, "Ufak tefek ağrılarım oldu. İki idmana katılamadım ama son antrenmanda takımla birlikte çalıştım. Biraz hastayım, o yüzden sesim kötü. Şu an kendimi iyi hissediyorum. İnşallah Galatasaray maçında da öyle olur." dedi.

''KUPAYI ALACAĞIZ''

Sözlerine devam eden Uğurcan Çakır, "Kupayı kazanmak ve Avrupa'ya gitmek istiyoruz. Taraftarlarımız bize son ana kadar destek versin, biz bu kupayı alacağız." şeklinde konuştu.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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