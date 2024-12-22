Galatasaray maçında olay: Taraftarlar, Muslera'nın arkasından sahaya daldı
Galatasaray-Kayserispor maçının ikinci yarısında ev sahibi takımın tribünlerinde olay çıktı. Kayserisporlu taraftarlardan bazıları Muslera'nın bulunduğu kale arakasından sahaya girdi. Bu taraftarların güvenlik güçlerinin müdahalesiyle dışarı çıkartılmasının ardından 5 dakika duran oyun yeniden başladı.
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Kayserispor ile Galatasaray'ın karşı karşıya geldiği maçta ev sahibi takımın tribünleri karıştı.
KAYSERİSPORLU TARAFTARLAR SAHAYA GİRDİ
Galatasaray'da Fernando Muslera'nın ikinci yarıda koruduğu kalenin arkasından bazı taraftarlar sahaya girdi ve oyun durdu. Sahaya giren taraftarlardan birisi Muslera ile fotoğraf çektirmek isterken, bir başkasıise sahaya girerek fotoğraf çektirmek isteyen taraftara saldırmak istedi. Güvenlik görevlileri müdahale ederek iki taraftarı da sahadan çıkardı. Bu anlarda Kayserispor tribünlerinde tartışma yaşandığı da görüldü.
"YÖNETİM İSİTFA" SESLERİ YÜKSELDİ"
Öte yandan Kayserisporlu taraftarlar, Galatasaray'ın 3. golünün ardından, "Yönetim istifa" tezahüratında bulundu. Kayserispor-Galatasaray karşılaşması yaşanan olayların ardından yaklaşık 5 dakika durdu ve sonra yeniden başladı.