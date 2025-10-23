Galatasaray maçına giden Türk taraftarın zor anları
Galatasaray ile Bodo/Glimt arasında oynanan maçta tribünlerdeki coşkulu atmosfer, sadece Norveç ekibini değil Türk taraftarları da etkiledi. Karşılaşma sırasında ıslık seslerinin yükseldiği anlarda bir taraftarın kulaklarını elleriyle kapatması sosyal medyada hızla yayılarak viral oldu.
ELLERİYLE KULAKLARINI KAPADI
KNUTSEN: KULAKLIK İŞE YARAMADI, BAŞIM HALA AĞRIYOR
Bodo Teknik Direktörü Kjetil Knutsen, maç sonrasında yaptığı açıklamada sarı-kırmızılı tribünlerin etkileyici atmosferinden övgüyle bahsetti. Knutsen, "Kulaklık işe yaramadı, başım hâlâ ağrıyor. Taraftar müthişti, böyle bir atmosferi uzun zamandır görmedim." ifadelerini kullanmıştı.