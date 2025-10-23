Haberler

Galatasaray maçına giden Türk taraftarın zor anları

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Galatasaray maçına giden Türk taraftarın zor anları Haber Videosunu İzle
Galatasaray maçına giden Türk taraftarın zor anları
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray ile Bodo/Glimt arasında oynanan maçta tribünlerdeki coşkulu atmosfer, sadece Norveç ekibini değil Türk taraftarları da etkiledi. Karşılaşma sırasında ıslık seslerinin yükseldiği anlarda bir taraftarın kulaklarını elleriyle kapatması sosyal medyada hızla yayılarak viral oldu.

  • Galatasaray ile Bodo/Glimt arasında oynanan maçta tribünlerdeki coşkulu atmosfer Türk taraftarları etkiledi.
  • Maç sırasında ıslık seslerinin yükseldiği anlarda bir taraftar kulaklarını elleriyle kapattı.
  • Taraftarın kulaklarını kapattığı an sosyal medyada viral oldu.
  • Bodo Teknik Direktörü Kjetil Knutsen maç sonrasında sarı-kırmızılı tribünlerin atmosferini övdü.
  • Knutsen kulaklığın işe yaramadığını ve başının hâlâ ağrıdığını belirtti.
  • Knutsen böyle bir atmosferi uzun zamandır görmediğini ifade etti.

Galatasaray ile Bodo/Glimt arasında oynanan maçta tribünlerdeki coşkulu atmosfer, sadece Norveç ekibini değil Türk taraftarları da etkiledi.

ELLERİYLE KULAKLARINI KAPADI

Karşılaşma sırasında ıslık seslerinin yükseldiği anlarda bir taraftarın kulaklarını elleriyle kapatması sosyal medyada hızla yayılarak viral oldu.

KNUTSEN: KULAKLIK İŞE YARAMADI, BAŞIM HALA AĞRIYOR

Bodo Teknik Direktörü Kjetil Knutsen, maç sonrasında yaptığı açıklamada sarı-kırmızılı tribünlerin etkileyici atmosferinden övgüyle bahsetti. Knutsen, "Kulaklık işe yaramadı, başım hâlâ ağrıyor. Taraftar müthişti, böyle bir atmosferi uzun zamandır görmedim." ifadelerini kullanmıştı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Trump: İsrail Batı Şeria'yı ilhak etmeyecek, yaparsa ABD desteğini kaybeder

İsrail'in Meclis'ten geçirdiği karara Trump'tan büyük rest
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıTarık K:

Maç seyretmeyi bile bilmiyoruz, top rakipteyken yoğun ıslık bize mi yarıyor yoksa bizim oyuncuların paniklemesine mi yol açıyor, maç boyunca tezahürat yapmak zorunluymuş gibi gereksiz algıdan kurtulmamız dileği ile.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Abdullah Öcalan'a neden 'kurucu önder' dedi? Bahçeli ilk kez açıklık getirdi

Öcalan'a neden "kurucu önder" dedi? Bahçeli ilk kez açıklık getirdi
Ajax teknik direktörü Heitinga'dan Galatasaraylıları mest eden yorum

Öyle bir ifade kullandı ki Galatasaraylıları mest etti
Foseptik çukuruna düşen iki kişi hayatını kaybetti

Akılalmaz olay! Girdikleri çukurdan çıkamadılar
Ahmet Türk kayyuma gerekçe olan davadan beraat etti

Kayyum davasından beraat etti! Şimdi herkesin aklında aynı soru var
Abdullah Öcalan'a neden 'kurucu önder' dedi? Bahçeli ilk kez açıklık getirdi

Öcalan'a neden "kurucu önder" dedi? Bahçeli ilk kez açıklık getirdi
Bora Akkaş ve Oben Alkan'dan endişelendiren haber! Minik kızları yoğun bakımda

Ünlü çift perişan! Apar topar yoğun bakıma alındı
5 gündür bu şekilde! Talihsiz kadını 2 çocuğuyla birlikte sokağa attılar

Talihsiz kadını 2 çocuğuyla birlikte sokağa attılar
35 yıllık evliliği bitiren ihanet: Aldatma olayına karışan kişinin kimliği avukatı bile şaşırttı

Aldatma olayına karışan kişinin kimliği avukatı bile şaşırttı
Osimhen'den Burak Yılmaz sorusuna efsane yanıt

Sorulan soru karşısında büyük şaşkınlık yaşadı
Ünlü Oyuncu Neşe Aksoy 62 yaşında hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın sevilen yıldızından acı haber
Bir ilimize özgü ırk! Değeri yarım milyondan fazla, yurt dışından talep yağıyor

Değeri yarım milyondan fazla, yurt dışından talep yağıyor
Yoğun bakımda yaşam savaşı veren Fatih Ürek'in menajerinden yeni açıklama

8 gündür yaşam savaşı veriyor! Menajerinden yeni açıklama
Arda Güler'in annesi gözyaşlarına hakim olamadı

Maç biter bitmez gözyaşlarına boğuldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.