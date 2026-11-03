Galatasaray maçı öncesi Stuttgart taraftarları Sultanahmet'ten RAMS Park'a gitti

ŞAMPİYONLAR Ligi'nde Galatasaray'ın konuğu olacak Stuttgart'ın taraftarları, toplanma noktası olan Sultanahmet'ten otobüslerle RAMS Park'a hareket etti. Stuttgartlı taraftarlar gollü ve zor bir maç beklediklerini belirtirken, Galatasaray'dan Osimhen'e yönelik övgüde bulundu.

Şampiyonlar Ligi'nin 4'üncü haftasında Galatasaray ile Alman ekibi Stuttgart saat 20.45'te Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta karşı karşıya gelecek. Stuttgartlı taraftarlar, stadyuma hareket öncesi, Sultanahmet Meydanı'nda toplandı. Kendileri için bekleyen otobüslere binmeden önce Sultanahmet'te vakit geçiren taraftarlar, Galatasaray maçını da değerlendirdi.

'YANIMDA KULAK TIKACI GETİRDİM'

Karşılaşma öncesinde değerlendirmelerde bulunan bir taraftar, stadyum atmosferini sabırsızlıkla beklediğini belirterek, "Gerçekten çok heyecanlıyım. Maçı sabırsızlıkla bekliyorum. Çok gürültülü olacak ama bakalım kim kazanacak. Yanımda kulak tıkaçlarımı da getirdim. Bence Galatasaray favori. Çünkü kendi sahalarında gerçekten çok güçlüler. Bizim için böyle deplasmanlarda oynamak her zaman zor. Bu yüzden favorinin onlar olduğunu düşünüyorum. Galatasaray'ın en tehlikeli oyuncusu kesinlikle Victor Osimhen. O oynadığında gerçekten çok etkili oluyor. Bizim tehlikeli oyuncularımız ise Deniz Undav, şu an için Führich ve El Khannouss " diye konuştu.

'FAVORİ GALATASARAY'

Stadyum atmosferine dikkat çeken bir diğer taraftar ise "Stadyumdaki atmosfer ve stadyumun içindeki ses için heyecanlıyım. 'Cehenneme hoş geldiniz!' Göreceğiz, bakalım neler olacak. Benim için de favori Galatasaray. Bence de Osimhen en tehlikeli oyuncu, harika bir santrfor" dedi.

'GALATASARAY'IN GERÇEKTEN ÇOK İYİ BİR HÜCUM HATTI VAR'

Galatasaray'ın hücum hattını değerlendiren kırmızı-beyazlı taraftar, "Benim için favori Deniz Undav, bence bugün iki gol atacak. Osimhen de çok tehlikeli, harika bir forvet. Rafael Leao da öyle. Galatasaray'ın gerçekten çok iyi bir hücum hattı var. Bence çok gol atacaklar. Ama bence Stuttgart maçı 3-2 alacak" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı