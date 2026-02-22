Haberler

Galatasaray maçı öncesi Juventus'u korkutan Kenan Yıldız gelişmesi

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Galatasaray ile karşılaşacak olan Juventus'ta Kenan Yıldız'ın sakatlık durumu endişe yarattı. Juventus'un Como'ya 2-0 kaybettiği maçta sakatlanan Yıldız'ın durumu henüz netleşmedi. İtalyan basını, Kenan Yıldız'ın baldırından sakatlandığını ve Galatasaray maçında oynayamayabileceği belirtildi.

  • Kenan Yıldız, Juventus'un Como'ya 2-0 kaybettiği maçta baldırından sakatlandı.
  • Kenan Yıldız'ın sakatlığı, Galatasaray ile oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında oynamasına engel olabilir.
  • Kenan Yıldız, bu sezon Juventus formasıyla 35 maçta 9 gol ve 7 asist yaptı.

Uefa Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Galatasaray ile karşılaşacak İtalyan ekibi Juventus'ta Kenan Yıldız'ın durumu camiayı korkuttu.

COMO MAÇINDA SAKATLANDI

Juventus'un cumartesi günü Como'ya 2-0 kaybettiği mücadelede sakatlık yaşayan Kenan Yıldız'ın durumu henüz netleşmedi. İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Kenan Yıldız'ın Como maçında baldırından sakatlandığı ve sakatlığının Galatasaray maçında oynamasına engel olabileceği belirtildi.

SPALLETTI'DEN AÇIKLAMA

Como maçı sonrası açıklamalarda bulunan Luciano Spalletti, 20 yaşındaki milli oyuncunun baldırına darbe aldığını, maçı tamamlamak istediğini ancak ağrılara dayanamadığını dile getirdi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Juventus formasıyla 35 maçta sahaya çıkan Kenan Yıldız, bu maçlarda 9 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.

500

