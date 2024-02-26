Galatasaray maçı öncesi Antalyaspor cephesinden dikkat çeken açıklama: Çok ciddi istihbaratlar var

Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe katıldığı bir programda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Her maça puan için çıktıklarını söyleten Boztepe, sarı-kırmızılıların Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin durumuyla ilgilenmediklerini söyleyerek "Bizim için Icardi'nin cezalı olması çok fark etmiyor. Biz çıkıp oyunumuzu oynayacağız. Allah nasip ederse puan veya puanlarla evimize dönmek istiyoruz. Son haftalarda yaşadığımız talihsizlikler var bunları telafi etmeye çalışıyoruz." dedi.

"ÇOK CİDDİ İSTİHBARATLAR VAR"

"Hakkımızı yedirmeyiz" diyen Boztepe ardından sözlerine şu şekilde devam etti: "Biz her maça puan ve puanlar için çıkıyoruz. Bugün bizim için Galatasaray ile oynamamız fark etmiyor. Önemli olan katledilmememiz. Bugün korkum bu. Bize çok ciddi istihbaratlar geliyor. 'Üzerinize gelinecek bazı konularda' deniyor."

"GİTME DEME LÜKSÜMÜZ YOKTU"

Nuri Şahin'le vedalaşıp yerine Sergen Yalçın'ı teknik direktör olarak getirdikleri sürece de değinen Boztepe "Nuri hocaya gitme diyebilme lüksümüz yoktu. Hayatının fırsatını buldu, gurur duyduk. Sergen hocayla fikirlerimiz çabuk uyuştu ve anlaştık" şeklinde konuştu.