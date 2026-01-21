Galatasaray maçında açıklandı: Cimbom'da transfer iptal
Atletico Madrid Futbol Direktörü Mateu Alemany, Galatasaray'ın gündeminde yer alan Thiago Almada'nın transferi hakkında konuşarak, "Almada'nın Galatasaray'a transferi tamamen gündem dışı." dedi.
- Thiago Almada'nın kulübü Atletico Madrid ile sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor.
- Thiago Almada'nın güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösteriliyor.
Atletico Madrid Futbol Direktörü Mateu Alemany, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Galatasaray maçı öncesi transfere dair açıklamalarda bulundu. Alemany, Galatasaray'ın gündemindeki yıldız oyuncuları Almada için sarı-kırmızılılara kötü haberi verdi.
"TAMAMEN GÜNDEM DIŞI"
Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Thiago Almada ile ilgili konuşan Alemany, Arjantinli futbolcunun Galatasaray'a transferinin söz konusu olmadığını söyledi. Yapılan açıklamada, "Almada'nın Galatasaray'a transferi tamamen gündem dışı." ifadeleri kullanıldı.
ATLETICO İLE SÖZLEŞMESİ
24 yaşındaki Arjantinli 10 numara oyuncusu, bu sezon sahaya çıktığı 18 maçta 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen 24 yaşındaki Almada'nın, kulübü ile sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor.