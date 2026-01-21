Haberler

Galatasaray maçında açıklandı: Cimbom'da transfer iptal

Galatasaray maçında açıklandı: Cimbom'da transfer iptal
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Atletico Madrid Futbol Direktörü Mateu Alemany, Galatasaray'ın gündeminde yer alan Thiago Almada'nın transferi hakkında konuşarak, "Almada'nın Galatasaray'a transferi tamamen gündem dışı." dedi.

  • Atletico Madrid Futbol Direktörü Mateu Alemany, Thiago Almada'nın Galatasaray'a transferinin söz konusu olmadığını açıkladı.
  • Thiago Almada'nın kulübü Atletico Madrid ile sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor.
  • Thiago Almada'nın güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösteriliyor.

Atletico Madrid Futbol Direktörü Mateu Alemany, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Galatasaray maçı öncesi transfere dair açıklamalarda bulundu. Alemany, Galatasaray'ın gündemindeki yıldız oyuncuları Almada için sarı-kırmızılılara kötü haberi verdi.

"TAMAMEN GÜNDEM DIŞI"

Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Thiago Almada ile ilgili konuşan Alemany, Arjantinli futbolcunun Galatasaray'a transferinin söz konusu olmadığını söyledi. Yapılan açıklamada, "Almada'nın Galatasaray'a transferi tamamen gündem dışı." ifadeleri kullanıldı.

ATLETICO İLE SÖZLEŞMESİ

24 yaşındaki Arjantinli 10 numara oyuncusu, bu sezon sahaya çıktığı 18 maçta 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen 24 yaşındaki Almada'nın, kulübü ile sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Güllü'nün kızı Tuğyan'ın sevgilisi gözaltına alındı

Güllü'nün kızı Tuğyan'a bir şok daha! En yakınındaki isim gözaltında
ABD Suriye'deki 7 bin DEAŞ'lı mahkumu Irak'a nakledecek

ABD'den Suriye'de dev operasyon! Hepsi Irak'a nakledilecek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mahalleye inen kurtları elindeki çaydanlıkla kovaladı

Cesaretin bu kadarı! Çay içerken kamerada gördü, eline alıp kovaladı
Şivan Perver, ağlayarak ABD'ye tepki gösterdi: Bizi kullanıp attınız

Şivan Perver, ağlayarak ABD'ye ve Trump'a seslendi
Tanju Özcan ve CHP'li isimlere 'Cumhurbaşkanına hakaret' davasında beraat

Cumhurbaşkanı'na hakaret davasında mahkeme kararını verdi
Aldığı üründen şikayetçi olanlar dikkat! Paranızı e-Devlet üzerinden tek tuşla geri alabilirsiniz

Paranızı e-Devlet üzerinden tek tuşla geri alabilirsiniz
Mahalleye inen kurtları elindeki çaydanlıkla kovaladı

Cesaretin bu kadarı! Çay içerken kamerada gördü, eline alıp kovaladı
Söyledikleriyle şaşkına çevirdi: Kocamın ikinci kadını getirmesini kabul ederim

"Kocamın ikinci kadını getirmesini kabul ederim, kıskanmam"
Lahana tarlasında çalışan işçinin sözleri yürekleri dağladı

Lahana tarlasında çalışan işçinin sözleri yürekleri dağladı