Galatasaray'dan Liverpool'a karşı üst üste 3. galibiyet

Galatasaray, Liverpool ile resmi maçlarda 6. kez mücadele ederken, toplamda 3. galibiyetini kazandı. Sarı-kırmızılılar, bu galibiyetleri son 3 maçta elde etti.

Uefa Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Galatasaray, RAMS Park'ta İngiliz takımı Liverpool ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, bu maçla birlikte 6. kez Kırmızılarla rakip oldu. Sahadan 1-0'lık skorla galip ayrılan Aslan, İngiliz ekibine karşı 3. galibiyetini elde etti. Cimbom söz konusu 3 galibiyeti son 3 maçta kazandı.

Diğer kalan 3 karşılaşmanın 2'si berabere sona ererken, 1 defa da Liverpool sahadan galip ayrıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı