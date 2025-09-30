Galatasaray, Liverpool'u 1-0 Geçti

GALATASARAY, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2'nci haftasında sahasında İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'u konuk ettiği karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2'nci haftasında Galatasaray, sahasında İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'u ağırladı. RAMS Park'ta saat 22.00'de başlayan karşılaşmada Fransa Futbol Federasyonu'ndan Clement Turpin düdük çaldı. Clement Turpin'in yardımcılıklarını ise Nicolas Danos ile Benjamin Pages üstlendi.

Karşılaşmaya Galatasaray ; "Uğurcan Çakır, Wilfried Singo, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Mario Lemina, Yunus Akgün, İlkay Gündoğan, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen ilk 11'iyle çıktı. Liverpool ise; Alisson Becker, Jeremie Frimpong, Ibrahima Konate, Virgil van Dijk, Milos Kerkez, Ryan Gravenberch, Curtis Jones, Dominik Szoboszlai, Florian Wirtz, Cody Gakpo ve Hugo Ekitike ile sahada yer aldı.

Mücadeleye baskılı başlayan taraf Galatasaray oldu. Sarı-kırmızılı ekip, maçın henüz 2'nci dakikasında Barış Alper Yılmaz'la gole çok yaklaştı fakat Alisson Becker gole izin vermedi. 14'üncü dakikada ceza sahası içi sol çaprazında topla hareketlenen Barış Alper Yılmaz, Dominik Szoboszlai'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi Clement Turpin, pozisyonu penaltı olarak değerlendirdi. 16'ncı dakikada topun başına geçen Victor Osimhen, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0. İlk yarıda top daha fazla Liverpool'un ayağında kalsa da Galatasaray savunmada hata yapmadı. İlk yarı Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğü ile bitti.