Galatasaray-Liverpool mücadelesi Türk futbol tarihinin en pahalı maçı olacak

Galatasaray-Liverpool mücadelesi Türk futbol tarihinin en pahalı maçı olacak
Güncelleme:
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Galatasaray-Liverpool karşılaşması, 50 bin liraya ulaşan bilet fiyatlarıyla Türk futbol tarihinin en pahalı maçı oldu. Sarı-kırmızılı taraftarlar, satışa çıkan biletlere büyük ilgi gösterdi.

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile Liverpool, 30 Eylül Salı günü RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek.

TÜRK FUTBOL TARİHİNİN EN PAHALI MAÇI

Galatasaray'ın Liverpool ile oynayacağı maç, Türk futbol tarihinde rekor fiyatlarla satışa çıkan biletlerle de dikkat çekti.

TEK BİLET 50 BİN LİRA

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre; Liverpool maçını Premium tribünlerde izlemek isteyen taraftarlar, biletlere 50 bin lira ödeyecek. Bu rakam, Türkiye'de bir futbol maçı için belirlenen en yüksek bilet fiyatı olarak kayıtlara geçti. Sarı-kırmızılı taraftarlar, bu fiyatlara rağmen satışa çıkan biletlere büyük ilgi gösterdi.

İşte Galatasaray-Liverpool maçının tüm bilet fiyatları;

  • Premium: 50 bin TL
  • Delux: 48 bin TL
  • Lux: 46 bin TL
  • Classic: 44 bin TL
  • ?1.? ?Kategori: 30 bin TL
  • ?2.? ?Kategori: 27 bin TL
  • ?3.? ?Kategori: 25 bin TL
  • ?4.? ?Kategori: 22 bin TL
  • ?5.? ?Kategori: 21 bin TL
  • ?6.? ?Kategori: 18 bin TL
  • ?7.? ?Kategori: 17 bin TL
  • ?8.? ?Kategori: 12 bin TL
  • ?9.? ?Kategori: 10 bin TL
  • 10.? ?Kategori: 2 bin TL
  • 11.? ?Kategori: 2 bin TL
İbrahim Çelik
Haberler.com
500

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıErcan Sönmez:

Soygun ama bu. Şimdi nasıl olsa Liverpooldan sağlam yiyeceğiz dolayısıyla Altetico maçına pek kimse gelmez. Biz bu durumu kullanarak milleti soyalım demişlerdir. Ayıp yaa.

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSacid ULUÇAY:

premium o birader 2 bin e de bilet var kasma kendini

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıMehmet Atilgan:

Allah bereket versin ne diyek

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSelim Demir:

beraber e biter bu maç

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
