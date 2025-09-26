Galatasaray-Liverpool mücadelesi Türk futbol tarihinin en pahalı maçı olacak

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile Liverpool, 30 Eylül Salı günü RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek.

TÜRK FUTBOL TARİHİNİN EN PAHALI MAÇI

Galatasaray'ın Liverpool ile oynayacağı maç, Türk futbol tarihinde rekor fiyatlarla satışa çıkan biletlerle de dikkat çekti.

TEK BİLET 50 BİN LİRA

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre; Liverpool maçını Premium tribünlerde izlemek isteyen taraftarlar, biletlere 50 bin lira ödeyecek. Bu rakam, Türkiye'de bir futbol maçı için belirlenen en yüksek bilet fiyatı olarak kayıtlara geçti. Sarı-kırmızılı taraftarlar, bu fiyatlara rağmen satışa çıkan biletlere büyük ilgi gösterdi.

İşte Galatasaray-Liverpool maçının tüm bilet fiyatları;