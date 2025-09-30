Galatasaray-Liverpool maçından notlar

Uefa Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında İngiliz temsilcisi Liverpool'u konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son resmi maçın ilk 11'inde 5 değişiklik yaptı.

Sarı-kırmızılı ekip, RAMS Park'ta yapılan maça Uğurcan Çakır, Wilfried Singo, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Mario Lemina, Lucas Torreira, İlkay Gündoğan, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen ilk 11'i ile çıktı.

Galatasaray'ın yedek kulübesinde Günay Güvenç, Metehan Baltacı, Roland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Leroy Sane, Eren Elmalı, Berkan Kutlu, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Yusuf Demir, Arda Ünyay yer aldı.

Teknik direktör Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 1-0 kazandıkları maçın ilk 11'inden 5 oyuncuyu değiştirdi. Buruk, kazanmalarına rağmen birçok pozisyon veren ve etkisiz performans sergileyen takımından Sallai, Sara, Icardi, Sane ve Eren Elmalı'yı Liverpool mücadelesinde yedeğe çekti.

Tecrübeli teknik adam, bu oyuncuların yerine Jakobs, Lemina, Yunus Akgün, İlkay Gündoğan ve Osimhen'i başlangıç kadrosunda sahaya sürdü.

Osimhen, 4 maç sonra 11'de

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen 4 resmi maç aradan sonra ilk 11'de sahaya çıktı.

Son olarak Süper Lig'in 4. haftasında RAMS Park'ta yapılan Çaykur Rizespor müsabakasında ilk 11 başlayan Osimhen, gittiği milli takımdan sakat geldi.

Yıldız santrfor, Süper Lig'deki ikas Eyüpspor, TÜMOSAN Konyaspor ile Şampiyonlar Ligi'ndeki Eintracht Frankfurt müsabakalarında forma giyemedi. Osimhen, son oynanan Corendon Alanyaspor maçının son dakikalarında süre alarak sahalara döndü.

Sane, ilk kez yedek

Sarı-kırmızılı ekibin Alman yıldızı Leroy Sane, ilk kez bir maça yedek başladı.

Almanya'nın Bayern Münih ile sözleşmesi sona ermesinin ardından haziran ayında Galatasaray'a katılan Sane, bu sezon yapılan 8 resmi maça da ilk 11'de çıktı.

Sane, Liverpool müsabakasında yedek oturarak Galatasaray kariyerinde bir ilki yaşadı.

Bakan Bak maçı tribünden izledi

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, müsabakayı tribünden takip etti.

Bakan Bak, Uefa Şampiyonlar Ligi'ndeki tek Türk takımı Galatasaray'ın Liverpool ile RAMS Park'ta yaptığı karşılaşmayı protokol tribününden seyretti.

RAMS Park, 671 gün sonra kapılarını "Devler Ligi" mücadelesine açtı

Galatasaray, 671 gün sonra taraftarı önünde bir UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesine çıktı.

"Cimbom" iç sahada son Şampiyonlar Ligi maçını 29 Kasım 2023'te yine bir İngiliz takımı olan Manchester United ile yaptı. Sarı-kırmızılı ekip, 1 yıl, 10 ay, 1 gün sonra ilk kez RAMS Park'ta bir "Devler Ligi" mücadelesinde boy gösterdi.

Sarı-kırmızılı taraftarlar Filistin'e desteğini sürdürdü

Galatasaray taraftarları, İsrail'in işgali ve soykırımı altındaki Filistin'e desteğini yineledi.

Sarı-kırmızılı takımın ulusal ve uluslararası maçlarında Filistin'de yaşanan soykırımı gündeme getiren Galatasaray taraftarı, Liverpool müsabakasını da boş geçmedi.

Kuzey tribününde İngilizce "Özgür Filistin", "Gazzeli bebeklerin yaşamasına izin verin" ve "Kudüs özgür değilse dünya tutsaktır" ifadelerinin yer aldığı pankartları açan taraftarlar, güney tribününde ise "İnsanlık Gazze'de vicdanını kaybetti" ve "Filistin soykırımı" yazılı pankartları kaldırdı.

Tribünler tamamen doldu

Galatasaray taraftarları, Liverpool karşılaşmasına büyük ilgi gösterdi.

Sarı-kırmızılı ekibin dünya futbolunun en önemli takımlarından Liverpool ile RAMS Park'ta yaptığı müsabaka tamamen dolu tribünler önünde oynandı.

İngiliz futbolseverler de kendilerine ayrılan misafir takım tribününü tamamen doldurdu.

Ahmet Çalık ve Jota unutulmadı

Trafik kazasında hayatını kaybeden eski Galatasaraylı futbolcu Ahmet Çalık ile Liverpool futbolcusu Diogo Jota anıldı.

Maç öncesinde stadyumdaki skor tabelasına fotoğrafı verilen Jota için, "Kalbimizdesin Diogo, asla unutulmayacaksın" anonsu yapıldı. Sarı-kırmızılı taraftarlar Portekizli futbolcuyu alkışla yad etti.

Galatasaraylı taraftarlar, kuzey kale arkasında Ahmet ve Jota için, "Huzur içinde yatın" ve "Sizi asla unutmayacağız" ifadelerinin yer aldığı pankartlar açtı.

Gençlik Ligi maçını Liverpool kazandı

İki kulübün 19 yaş altı takımlarının karşılaştığı UEFA Gençlik Ligi maçından Liverpool galip ayrıldı.

Esenler Stadı'nda yapılan müsabakayı İngiliz temsilcisi Kareem Ahmed'in 2, Josh Sonni-Lambie'nin ise 21. dakikada attığı gollerle 2-0 kazandı

Galatasaray 19 Yaş Altı Takımı, Gençlik Ligi'nde çıktığı ikinci maçı da kaybederek puanla tanışamazken Liverpool ikinci maç sonunda 4 puana ulaştı.

Liverpool'da Crystal Palace maçının ilk 11'inde 4 değişiklik

Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot, son yapılan Crystal Palace maçının ilk 11'inde 4 değişiklik yaptı.

İngiltere temsilcisi, RAMS Park'ta yapılan müsabakaya Alisson Becker, Jeremie Frimpong, Ibrahima Konate, Virgil Van Dijk, Milos Kerkez, Dominik Szoboszlai, Ryan Gravenberch, Curtis Jones, Florian Wirtz, Cody Gakpo, Hugo Ekitike 11'i ile çıktı.

Konuk takımın yedek kulübesinde Giorgi Mamardashvili, Freddie Woodman, Joe Gomez, Wataru Endo, Alexander Isak, Alexis Mac Allister, Mohamed Salah, Conor Bradley, Andrew Robertson, Rio Ngumoha yer aldı.

Hollandalı teknik adam, Premier Lig'in 6. haftasında 2-1 kaybettikleri Crystal Palace müsabakasına ilk 11'de başlayan Bradley, Mac Allister, Isak ve Salah'ı yedeğe çekti. Slot, bu oyuncuların yerine Frimpong, Jones ve Gakpo ve Ekitike'yi ilk 11'de sahaya sürdü.