Galatasaray, Liverpool maçına hazır
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında yarın Liverpool ile karşılaşacak. Takım, antrenmanları tamamladı ve kamp kadrosunu belirledi.
GALATASARAY, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında yarın Liverpool ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı. Ardından iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanşında yarın TSİ 23.00'te Liverpool'a konuk olacak.
Sarı-kırmızılı ekibin Liverpool maçı kamp kadrosunda şu isimler yer aldı:
"Uğurcan Çakır, Ismail Jakobs, Roland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Leroy Sane, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Eren Elmalı, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Yaser Asprilla, Kaan Ayhan, Gökdeniz Gürpüz, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Noa Lang, Wilfried Singo, Sacha Boey, Mario Lemina, Barış Alper Yılmaz."