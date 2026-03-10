Haberler

Kırgınlıklar unutuldu! Galatasaray-Liverpool maçına damga vuran kare

Kırgınlıklar unutuldu! Galatasaray-Liverpool maçına damga vuran kare Haber Videosunu İzle
Kırgınlıklar unutuldu! Galatasaray-Liverpool maçına damga vuran kare
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Galatasaray-Liverpool maçı sonrası TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile selamlaşarak stadyumdan ayrıldı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında konuk ettiği Liverpool'u 1-0 yenerek rövanş öncesinde avantaj elde etti. Galatasaray'a galibiyeti getiren golü 7. dakikada Victor Osimhen'in indirdiği topta Gabonlu orta saha oyuncusu Mario Lemina kaydetti. Gabonlu orta saha, Şampiyonlar Ligi kariyerindeki ilk golünü attı.

HACIOSMANOĞLU VE ÖZBEK SELAMLAŞARAK STATTAN AYRILDI

Dev maç sonrası mücadeleyi izlemeye gelen TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile kısa bir diyaloğun ardından selamlaşarak stadyumdan ayrıldığı görüldü.

''BİRKAÇ TANE DAHA ATMAMIZ LAZIMDI''

Stadyumdan ayrıldığı anlarda basın mensuplarına da kısa bir açıklama yapan Hacıosmanoğlu "Galatasaray performansını iyi buldum ama birkaç tane daha atmamız lazımdı. İngiltere'ye kaldı." ifadelerini kullandı.

Cemre Yıldız
Haberler.com
Trump: İran Hürmüz'e mayın yerleştirdiyse sonuçlar hiç görülmemiş seviyede olacak

"Bunu yaptıysanız sonuçları daha önce görülmemiş seviyede olur"
Liverpool kaderinden kaçamadı! Galatasaray, İngiltere'ye avantajlı gidiyor

Liverpool kaderinden yine kaçamadı
Haberler.com
500

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıSeyit Onbaşı:

Ne kırgınlığı yaa adamlar tiyatro oynuyorlar, kavgalıymış gibi görünüp arkadan gs yi kollamaya devam

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme11
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHasan Kastamonulu:

Umarım samimisindir başkan. Oyunu kesmeden oynatan İspanyol hakemden de ders alsınlar MHK. Galatasaray'ın kollanmaya ihtiyacı yok yeterki önünü kesecek art niyetli piyon hakemler olmasın. Beş aleyhte verip, bir lehte kararla algı yarattıran hakemler olmasın.

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıosman Öztürk:

Kollanmaya ihtiyacı yokmuş."Alışmış kudurmuştan beterdir"demiş atalarımız.

yanıt0
yanıt4
Haber Yorumlarıpusatalfa:

Kimden korkuyorsunuz da yorumları yayınlamıyorsunuz hakaret yok küfür yok

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

SGK'dan 25 bin liraya kadar geri ödeme! e-Devlet'ten sorgulanabiliyor

Haberi okuyan e-Devlet'e akın edecek
İran ordusu: ABD ve İsrail'in bölgedeki radarlarının önemli bir kısmı imha edildi

ABD ve İsrail'in her şeyiydi! İran büyük zarar verdi
Murat Ülker'i bile 3'e katladı! Hamdi Ulukaya boşuna Fener'e sponsor olmamış

Boşuna Fener'e sponsor olmamış
Yaşlı adam metruk binada darp edilerek öldürülmüş halde bulundu

Metruk binada kan donduran olay! Yaşlı adam korkunç şekilde bulundu
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski: Ekibimiz Körfez Bölgesi'ne doğru yola çıktı

Ukrayna resmen duyurdu: Ekibimiz yola çıktı
SGK'dan 25 bin liraya kadar geri ödeme! e-Devlet'ten sorgulanabiliyor

Haberi okuyan e-Devlet'e akın edecek
İran ordusu: ABD ve İsrail'in bölgedeki radarlarının önemli bir kısmı imha edildi

ABD ve İsrail'in her şeyiydi! İran büyük zarar verdi
İsmail Kaani'nin akıbeti tartışılıyordu! İran'dan resmi açıklama geldi

İsmail Kaani'nin akıbeti tartışılıyordu! İran'dan resmi açıklama geldi