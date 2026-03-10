Kırgınlıklar unutuldu! Galatasaray-Liverpool maçına damga vuran kare

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında konuk ettiği Liverpool'u 1-0 yenerek rövanş öncesinde avantaj elde etti. Galatasaray'a galibiyeti getiren golü 7. dakikada Victor Osimhen'in indirdiği topta Gabonlu orta saha oyuncusu Mario Lemina kaydetti. Gabonlu orta saha, Şampiyonlar Ligi kariyerindeki ilk golünü attı.

HACIOSMANOĞLU VE ÖZBEK SELAMLAŞARAK STATTAN AYRILDI

Dev maç sonrası mücadeleyi izlemeye gelen TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile kısa bir diyaloğun ardından selamlaşarak stadyumdan ayrıldığı görüldü.

''BİRKAÇ TANE DAHA ATMAMIZ LAZIMDI''

Stadyumdan ayrıldığı anlarda basın mensuplarına da kısa bir açıklama yapan Hacıosmanoğlu "Galatasaray performansını iyi buldum ama birkaç tane daha atmamız lazımdı. İngiltere'ye kaldı." ifadelerini kullandı.