Galatasaray, Liverpool Maçı İçin Stadyumda

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasında evinde İngiliz ekibi Liverpool ile oynayacağı müsabaka için stada geldi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta İngiliz takımı Liverpool ile karşı karşıya gelecek. Bu müsabakanın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla tamamlayan sarı-kırmızılılar, bugün tesislerde toplandı. Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nden yola çıkan kafile, müsabakanın oynanacağı stadyumda ulaştı. Taraftarlar, tezahüratlarla takım otobüsünü stadyumda karşıladı. - İSTANBUL