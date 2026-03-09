Galatasaray, Liverpool maçı hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda yarın evinde İngiliz ekibi Liverpool ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirildi. Dinamik ısınmayla başlayan antrenman, 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Liverpool maçının taktiği üzerinde duruldu. - İSTANBUL

