Galatasaray-Liverpool

Güncelleme:
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki Galatasaray ve Liverpool karşılaşmasının hakemleri ve takımların kadroları belli oldu.

Uefa Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçlarından Galatasaray- Liverpool karşılaşmasının hakem ve takım kadroları şu şekilde:

Stat: RAMS Park

Hakemler: Jesus Gil Manzano, Angel Nevado, Guadalupe Porras Ayuso (İspanya)

Galatasaray : Uğurcan Çakır, Singo, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira, Lemina, Barış Alper Yılmaz, Sara, Lang, Osimhen

Liverpool: Mamardashvili, Gomez, Van Dijk, Konate, Kerkez, Gravenberch, Mac Allister, Salah, Wirtz, Szoboszlai, Ekitike???????

Kaynak: AA / Can Öcal
