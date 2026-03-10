Galatasaray-Liverpool
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki Galatasaray ve Liverpool karşılaşmasının hakemleri ve takımların kadroları belli oldu.
Stat: RAMS Park
Hakemler: Jesus Gil Manzano, Angel Nevado, Guadalupe Porras Ayuso (İspanya)
Galatasaray : Uğurcan Çakır, Singo, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira, Lemina, Barış Alper Yılmaz, Sara, Lang, Osimhen
Liverpool: Mamardashvili, Gomez, Van Dijk, Konate, Kerkez, Gravenberch, Mac Allister, Salah, Wirtz, Szoboszlai, Ekitike???????
Kaynak: AA / Can Öcal