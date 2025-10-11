Galatasaray Lisesi'nden Başkan Özbek'e Teşekkür Yazısı

Haberler

Güncelleme:
Galatasaray Topluluğu İşbirliği Kurulu, Galatasaray Lisesi anı defterine yazdığı teşekkür yazısı ile Başkan Dursun Aydın Özbek'e eserleri ve başarıları için teşekkür etti.

GALATASARAY Topluluğu İşbirliği Kurulu'nun ortak önerisiyle Galatasaray Lisesi anı defterine Başkan Dursun Aydın Özbek'e hitaben yazılan bir teşekkür yazısı hazırlandı.

Atatürk'ün yanı sıra bazı devlet büyüklerinin de imzasının yer aldığı Galatasaray Lisesi anı defterine Galatasaray Topluluğu İşbirliği Kurulu'nun kararı ve ortak önerisiyle Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek'e hitaben yazılan bir teşekkür yazısı hazırlandı.

Teşekkür yazısında şu satırlara yer verildi:

"Sayın Dursun Aydın Özbek

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı

Başkanlığınız süresince hayata geçirdiğiniz değerli çalışmalar, Galatasaray Spor Kulübü'nün ve Camiamızın, hem ülkemizde hem de uluslararası alanda itibarını ve gücünü arttırmıştır. Sahadaki zaferlerin yanı sıra, kulübümüzün geleceğini teminat altına alan, tesisleşmeye yönelik projelerinizle de tarihimizde müstesna bir yer edindiniz.

Futbol Takımımızın beşinci yıldızla taçlanan 25. şampiyonluğu; Camiamızın tarihine altın harflerle yazılmış bir destan, özverili çalışmalarınız ve azminizle şekillenen bu dönemin de unutulmaz simgesi olmuştur. Bu büyük gurur, nesiller boyu her Galatasaraylının kalbinde minnetle ve coşkuyla hatırlanacaktır.

Kulübümüze kattığınız güç, Camiamıza verdiğiniz destek ve sergilediğiniz örnek liderlik için en içten şükranlarımızı sunuyoruz. Galatasaray Topluluğu İşbirliği Kurulu olarak, bu satırları sonsuz sevgi ve derin saygıyla anı defterine kaydediyoruz"

