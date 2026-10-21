Galatasaray Lille'i deplasmanda 4-2 yenip Şampiyonlar Ligi'nde ilk galibiyetini aldı

Uefa Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında deplasmanda Fransa ekibi Lille'i 4-2 yenen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, uzun zaman sonra Avrupa'da dış saha galibiyeti almanın önemli olduğunu söyledi.

Okan Buruk, Pierre Mauroy Stadı'ndaki müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Önemli bir deplasman maçını geride bıraktıklarını aktaran Okan Buruk, "Birçok Türk vatandaşımız da vardı. Deplasman tribünü bizi güzel destekledi. Burada oynamak kolay değildi. Maçın başından sonuna kadar kendi oyunumuzu oynamaya çalıştık. Öne geçtik ve geriye düştük ama oyunumuzu değiştirmedik. Yoğun bir fikstür var. Üst üste sakatlıklar var. Rakibimiz de bazı oynattığı oyuncularda değişikliklere gitti. Biz de bunu zaman zaman yapmaya çalışıyoruz. İki takım için de kolay değil. Lille, Fransa Ligue 1'de çok iyi durumda. Paris Saint-Germain ile aynı puandalar. Çok daha iyi olacaklar. İyi bir takımlar. Bugün kazanan biziz. Bundan sonraki maçlarda onlara başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Zamanlama olarak önemli bir galibiyet aldıklarını belirten Buruk, "Şampiyonlar Ligi'nde ilk iki maçımızı kaybetmiştik. Bu maçı kazanıp bu arenada olduğumuzu gösterdik. Geçen sene sadece Ajax'a karşı deplasmanda kazanmıştık. Diğer dış saha maçlarını kaybetmiştik. Tekrar deplasman galibiyeti almak önemli. Pazartesi günü de Fenerbahçe ile derbi oynayacağız. Bizim için de bu galibiyet moral oldu. Oyuncularım da bir arada oynadıkça birbirlerini tanıyor. Transfer döneminin bizim için geç bitmesi ve oyuncuların sakatlıktan dönmesi gibi şeylerden yeni tam takım olarak sahaya çıktık. Oyuncularım bu maçta birbirlerini daha iyi tanıdı. Özellikle öndeki 4'lünün toplu ve topsuz oyunda uyumu da çok önemliydi. Beklerimizin desteğiyle bunu çok iyi yaptık." değerlendirmesinde bulundu.

Rus futbolcu Aleksey Batrakov'un iyi bir takım oyuncusu olduğunu kaydeden Buruk, "Kendisi futbol oynamaya aç. Başarıya da aç. Şampiyonlar Ligi heyecanı var. Başarılı olma isteği var. Takıma destek vermek için çok tutkulu. Futboldaki en önemli şeylerden biri de bu. Yüzde yüzünü vermeye çalışıyor. Çok iyi çalışıyor. Ne istiyorsak onu yapmaya çalışıyor. Top rakipte olduğu sırada oyununu geliştirmeye çalışıyor. Arkadaşlarıyla uyumu arttıkça daha iyi olacak." şeklinde görüş belirtti.

"Devre arasına 2-2'lik skorla girmek önemliydi"

Tecrübeli teknik adam, Lille karşısında geriye düştükten sonra oyuncuların tepki verebildiğini belirtti.

Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında 3-1 kaybettikleri Sporting maçında çok kötü bir hakem yönetimi olduğunu vurgulayarak "Bugün çok iyi bir hakem vardı. Aynı zamanda çok iyi bir VAR hakemi de vardı. Penaltımızın iptal edilmesi doğruydu. Sporting maçında olmayan penaltıyı VAR hakemi iptal etmedi. Olan kırmızı kartı da vermedi. O sırada maç 1-0 bizim lehimizeydi. O gün aslında büyük bir hakem hatasıyla maçı kaybettik. Çok da iyi oynadığımız bir maçtı. Orada geriye düştük ve oyunu çeviremedik. Bugün ise geriye düşünce 2-1'den sonra tepki verdik. Devre arasına 2-2'lik skorla girmek önemliydi. Sonuna kadar maçı istedik." diye konuştu.

Birçok maçın analizini yaptıklarını kaydeden 53 yaşındaki teknik adam, "Her şey pozisyon değil. Zihinsel güç de önemli. Oyuncularım soyunma odasına girdiklerinde güzel bir ses yükseldi. Kendi aralarında tartıştılar ve pozisyonları değerlendirdiler. O tartışma da bana tatlı geliyor. Bir şeylerden rahatsız olmuşlar. Birbirlerine bunu ilettiler. Bu tepkiyi devre arasında vermeleri de önemliydi." ifadelerini kullandı.

Okan Buruk, Lille karşısında topa daha fazla sahip olacaklarını önceden bildiklerini belirterek "Barcelona maçı daha farklıydı. Çok yüksek baskıyla geliyordu. Lille de bu baskıları yapan bir takım değil. Bu yüzden teknik kalitesi daha iyi olan Gabriel Sara ile başladım. Top bizdeyken iyi işler yaptı. Takım savunması önden başlar. Bence 60. dakikaya kadar iyi niyetliydi. Bizim istediğimiz görevleri yapmaya çalıştı. Performansından memnunum. 4-2 olunca defansif bir orta saha oyuncusu oyuna almak istedim. Savunmadaki dizilişimiz önemliydi ama Sara'nın performansından memnunum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA