Galatasaray, ligin gol anlamında da lideri

Galatasaray, ligin gol anlamında da lideri
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de bu sezon oynadığı 6 maçta 18 puan toplayıp liderlik koltuğuna otururken, 18 kez de rakip fileleri havalandırdı ve bu alanda da liderliğini sürdürdü.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray sahasında karşılaştığı Konyaspor'u 3-1'lik skorla mağlup etti ve 6'da 6 yaparak liderliğini sürdürdü.

GOL ANLAMINDA DA LİDER

Bu sezon hücumda başarılı performans sergileyen Sarı-kırmızılılar, Konya karşısında da bunu sürdürdü. Aslan, bu maçla birlikte ligdeki gol sayısını 18'e çıkararak ligdeki liderliğinin yanı sıra bu alanda da zirvede yer aldı.

EN GOLCÜ İSİM ICARDI

Süper Lig'de Mauro Icardi 4, Barış Alper Yılmaz ve Eren Elmalı 3'er, Victor Osimhen ve Yunus Akgün 2'şer, Leroy Sane, Lucas Torreira ile Davinson Sanchez de 1'er gol sevinci yaşadı. Ayrıca Fatih Karagümrük müsabakasında da Fatih Kurucuk kendi kalesine attı.

