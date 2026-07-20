Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, Abdulsamet Yalçın'ı transfer etti

Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında libero Abdulsamet Yalçın ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bu sezon CEV Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil edecek sarı-kırmızılı takımın yeni transferi Abdulsamet Yalçın, iki yıl boyunca Galatasaray formasını terletecek.

Kulüp kariyerine İBB Spor Kulübünde başlayan 26 yaşındaki voleybolcu, sırasıyla Spor Toto, Ziraat Bankkart, Arkas Spor, İstanbul Gençlik Spor formaları giydi.