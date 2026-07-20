Haberler

Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, Abdulsamet Yalçın'ı transfer etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek kadrosuna libero Abdulsamet Yalçın'ı 2 yıllığına dahil etti.

Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında libero Abdulsamet Yalçın ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bu sezon CEV Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil edecek sarı-kırmızılı takımın yeni transferi Abdulsamet Yalçın, iki yıl boyunca Galatasaray formasını terletecek.

Kulüp kariyerine İBB Spor Kulübünde başlayan 26 yaşındaki voleybolcu, sırasıyla Spor Toto, Ziraat Bankkart, Arkas Spor, İstanbul Gençlik Spor formaları giydi.

Kaynak: AA / Metin Arslancan
Ahbap soruşturmasında gözaltına alınan Oğuzhan Uğur için tutuklama talebi

Oğuzhan Uğur için tutuklama talebi! İşte yöneltilen suçlamalar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trabzonspor, Oulai transferinde tarihi bir satışa imza attı

9 milyon Euro'ya geldi, kulüp tarihinin en pahalı satışı olup gitti
Üç beş beğeni için yaptığı rezilliğe bakın! Şu görüntüyü izlerken utandık

Şu görüntüyü izlerken utandık
Zeynep Bastık'tan dikkat çeken açıklama: 4 yıldır adımı X'te aratmıyorum

Zeynep Bastık'tan dikkat çeken açıklama: 4 yıldır adımı X'te aratmıyorum
Mühürlü boş dükkandan yayılan kötü koku ekipleri harekete geçirdi

Mühürlü dükkana giren ekipler, korkunç manzarayla karşılaştı
Asgari ücrette yeni hazırlık! Hükümet harekete geçti

Asgari ücrette tarihi değişiklik! Hükümet resmen düğmeye bastı
Ses kaydı sızdı: Eşiyle çektiği cinsel içerikli kaseti satmaya çalışıyor

Ses kaydı sızdı: Eşiyle çektiği cinsel içerikli kaseti satmaya çalışıyor
Memurların rüşvet yazışmaları! Uyuşturucu taşıyan tır için 270 bin Euro istemişler

Memurların rezilliği ifşa oldu! Rüşvet uğruna göz yumduklarına bakın