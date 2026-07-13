Lesley Ugochukwu, Galatasaray'da
Galatasaray, Burnley forması giyen 22 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu Lesley Ugochukwu'yu satın alma opsiyonuyla kiralık olarak transfer etti. Ugochukwu bu akşam İstanbul'a gelecek.
GALATASARAY, son olarak Burnley forması giyen Lesley Ugochukwu'yu satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattı.
Yeni sezon öncesinde hazırlıklarını İstanbul'da sürdüren Galatasaray, ilk transferini gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılı ekip, geçtiğimiz sezon Burnley formasıyla 38 maça çıkan Fransız orta saha oyuncusu Lesley Ugochukwu'yu kiralık olarak kadrosuna kattı. Satın alma opsiyonuyla kadroya dahil edilen 22 yaşındaki Ugochukwu, bu akşam saat 21.00'de İstanbul'a gelecek.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı