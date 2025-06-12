Galatasaray, Leroy Sane ile 3 Yıllık Sözleşme İmzaladı
Galatasaray, Alman futbolcu Leroy Sane ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Sane'ye her sezon 9 milyon Euro garanti ücret ve 3 milyon Euro sadakat primi ödenecek.
Galatasaray, dün İstanbul'a getirdiği Alman oyuncu Leroy Sane ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten Sane'nin transferiyle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP), yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Leroy Aziz Sane ile, 01.07.2025 tarihinden başlamak üzere, 3 sezon için anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre, futbolcuya her bir sezon için net 9.000.000 Euro garanti ücret ile net 3.000.000 Euro tutarında sadakat primi ödenecektir" denildi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor