Galatasaray, Leroy Sane ile 3 Yıllık Sözleşme İmzaladı

Galatasaray, Leroy Sane ile 3 Yıllık Sözleşme İmzaladı
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Galatasaray, Alman futbolcu Leroy Sane ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Sane'ye her sezon 9 milyon Euro garanti ücret ve 3 milyon Euro sadakat primi ödenecek.

Galatasaray, dün İstanbul'a getirdiği Alman oyuncu Leroy Sane ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten Sane'nin transferiyle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP), yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Leroy Aziz Sane ile, 01.07.2025 tarihinden başlamak üzere, 3 sezon için anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre, futbolcuya her bir sezon için net 9.000.000 Euro garanti ücret ile net 3.000.000 Euro tutarında sadakat primi ödenecektir" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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