Galatasaray Kuşadası'da şampiyonluk gecesi düzenledi

Spor Toto Süper Lig'de geçen sezon şampiyon olan Galatasaray'da Kuşadası Galatasaray Taraftarlar Derneği, Cumhuriyet'in 100'üncü yılında 23'üncü şampiyonluk gecesi düzenledi. Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Bora Bahçetepe, Kuşadası Ticaret Odası Başkanı Serdar Akdoğan, Kuşadası Galatasaray Taraftarlar Derneği Başkanı Barış Şalbaş, dernek yöneticileri, üyeler ve çok sayıda taraftar katıldı. Taraftarlar Derneği Başkanı Barış Şalbaş, gecede yaptığı açıklamada, "Ortak sevdamız Galatasarayımızın kazandığı her kupa, her şampiyonluk bizler için çok değerlidir. Nasıl ki 2000 yılında kazandığımız UEFA ve Süper Kupa şampiyonluklarımız tarihimize altın harflerle yazıldıysa, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında kazandığımız şampiyonluğumuz da şanlı tarihimize altın harflerle yazılacaktır ve asla unutulmayacaktır. Kuşadası Galatasaray Taraftarlar Derneği olarak bu önemli şampiyonluğun en önemli simgesi olan 23'üncü şampiyonluk kupamızı sizlerle buluşturmaktan da son derece mutlu ve gururluyuz. Şampiyonluğumuzda emeği geçen başta Başkan Dursun Özbek ve yönetim kurulumuza, hocamız Okan Buruk ve teknik ekibine, futbolcularımıza ve tüm emektarlarımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Unutulmaz bir sezon geçirdik" dedi. Spor Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tülay Aksay Galatasaray Kuşadası Spor Haberler