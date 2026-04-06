Kupa Voley'de finalin adı Ziraat Bankkart-Galatasaray
2026 Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley yarı final maçında Galatasaray, Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek finale yükseldi. Finalde Ziraat Bankkart ile karşılaşacak.
Salon: ESTÜ
Hakemler: İsmail Yıldırım, Erkan Cihan Türker
Galatasaray: Maar, Doğukan, Patry, Jaeschke, Ahmet, Arslan, Hasan (L) (Caner (L), Wright, Onur, Can)
Fenerbahçe Medicana: Drzyzga, Yiğit, Halit, Adis, Marttilla, Chinenyeze, Burutay (L) (Caner (L), Kaan, Gomez, Mirza)
Setler: 25-23, 25-19, 21-25, 27-25
Süre: 126 dakika
Ziraat Bankkart-Galatasaray arasında oynanacak final mücadelesi yarın saat 19.00'da oynanacak. - İSTANBUL