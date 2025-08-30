Galatasaray Kulübü Genel Sekreteri Eray Yazgan'dan Kerem Aktürkoğlu açıklaması Açıklaması

Galatasaray Kulübü Genel Sekreteri Eray Yazgan, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transferinde oyuncunun Avrupa listesine kaydedilmesi için bir engel çıkarmayacaklarını söyledi.

Eray Yazgan, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasındaki Galatasaray-Çaykur Rizespor maçı öncesi RAMS Park'ta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşlarını anarak sözlerine başlayan Yazgan, "Böyle anlamlı bir günde Çaykur Rizespor ile oynayacağımız maçın coşkulu ve birlik ruhuyla geçmesini diliyoruz. Çaykur Rizespor, teknik direktör İlhan Palut ile 3. sezonuna başladı. Ciddi takviyeler de yaptılar. Geçtiğimiz 2 sezonda ortalamanın üstünde bir performans gösterdiler. Böylece hoca tercihiyle istikrarın ne kadar önemli olduğunu gösterdiler. Umarım futbolseverlere keyifli, tartışmadan uzak, harika bir maç izletip bu sezonki 4. galibiyetimizi alırız." diye konuştu.

Eski futbolcuları Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe Kulübüne transferiyle ilgili konuşan Yazgan, "Geçen sene bu zamanlarda Kerem Aktürkoğlu'nun transferiyle ilgili Benfica ile yaptığımız sözleşmede bir öncelik hakkımız var. Benfica, bu hak sebebiyle Kerem Aktürkoğlu ile ilgili teklifleri önce Galatasaray Kulübüne sormak zorunda. Benfica, dün bize Fenerbahçe'nin teklifini detaylı şekilde iletti ve bu hakkımızı kullanıp kullanmayacağımızı sordu. Normal şartlarda bahsi geçen rüçhan hakkından kaynaklı 5 iş günlük süre 5 Eylül Cuma günü doluyor. Başka bir deyişle de Avrupa listesine yazma süreci tamamlanınca doluyor. Fenerbahçe Kulübünün bu gerçeklikten bir haber olarak bu süreci götürmüş olmasını da şaşkınlıkla takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Galatasaray Kulübü Başkanı da Türk futbolunun abisi konumundadır"

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığının herkesin üst kimliği olduğunu dile getiren Yazgan, şunları kaydetti:

"Galatasaray, Çanakkale'de yüzlerce şehit vermiş bir eğitim yuvasından doğan, Türk olmayan takımları yenme gayesiyle kurulan bir kulüptür. Milyonlarca taraftarı, 19 Türkiye Kupası, 5 yıldızı, iki tane Avrupa Kupası ve onlarca başarıyla bugün gelinen noktada Galatasaray Kulübü, Türk futbolunun hamisidir. Galatasaray Kulübü Başkanı da Türk futbolunun abisi konumundadır. Biz ne kadar ortamı sakinleştirmeye çalışsak da rakibimiz bize akıl almaz iftiralarla saldırıyor. Basketbolda milli takımın hocasına kızıp, takıma oyuncu göndermemeye kadar işi götürme cüretini ortaya koymaları, bizimle aynı yöne bakmadıklarının göstergesi. Geçen sene, kendilerini kaybettikleri bir gün sosyal medyada tweet attılar. O yazı 'Bize ahlak dersi veremezler.' şeklinde bitiyor. Galatasaray, Türk insanı ve ülke futbolunun başarıya ulaşması için onlara bir kez daha doğru yolu gösterip ahlak dersi veriyor. Sonuç olarak kulübümüz, Kerem Aktürkoğlu'nun transferinde Avrupa listesine engel çıkarmak gibi bir tutum içerisinde olmayacak. Bu vesileyle Avrupa Konferans Ligi'nde yoluna devam edecek Samsunspor'a başarılar diliyorum."

Kerem Aktürkoğlu transferi için Fenerbahçe Kulübü ile konuşmadıklarını aktaran Yazgan, "Bu süreç Benfica ile bizim aramızda geçen bir süreçtir. Fenerbahçe Kulübü bizim muhatabımız değil. Dolayısıyla herhangi bir arama olmadı." dedi.

Barış Alper Yılmaz'ın transfer durumuna değinen Yazgan, "Barış Alper Yılmaz, bizim için çok değerli bir oyuncu. Hem milli takım hem de Galatasaray için çok önemli bir oyuncu. Bu transfer süreci kendisini zihinsel olarak yordu. Hocamız da bu yüzden kendisini kadroya almadı. Transfer süreci devam ediyor. Barış Alper Yılmaz'ın durumunda çok ciddi bir değişiklik yok." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi kurasıyla ilgili Yazgan, "Birinci torbadan çektiğimiz iki takım, İngiltere'nin şampiyon olmuş iki takımıdır. Hiç kolay rakip değiller. Galatasaray da o takımlar için kolay bir rakip değil. Avrupa'da daha üst turlara gitmek amacıyla yola çıktık. Kadro yapılanmamızı bunun üzerine yaptık." diye konuştu.

Kaleci transferi hakkında görüşlerini de belirten Yazgan, "Bugün kalemizi Günay Güvenç koruyacak. Son iki buçuk yılda Galatasaray'a katkıları çok büyük. Türkiye Kupası sürecinde de bize büyük katkı sağladı. Monako'daki kura çekiminde başkan vekilimiz Abdullah Kavukçu'nun da belirttiği üzere kaleci transferinde 4 farklı isim üzerinde ilerliyoruz. En doğru ismi teknik heyetimiz tercih edecektir. 2 Eylül Salı akşamına kadar da süreci tamamlayacaklardır." ifadelerini kullandı.