Galatasaray Kulübü Eski Yönetim Kurulu Üyesi Ateş Ünal Erzen Son Yolculuğuna Uğurlandı
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Galatasaray Kulübü eski yönetim kurulu üyesi Ateş Ünal Erzen'in cenazesi Teşvikiye Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.
Galatasaray Kulübünün eski yönetim kurulu üyesi Ateş Ünal Erzen, son yolculuğuna uğurlandı.
Teşvikiye Camisi'nde öğlen vakti kılınan cenaze namazına Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, ikinci başkan Metin Öztürk, eski başkanlardan Faruk Süren, merhumun ailesi ve yakınları katıldı.
Ateş Ünal Erzen'in cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.
Kaynak: AA / Spor