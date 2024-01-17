Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek: Murat Kurum İstanbul için bir şans

Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Galatasaray Kulübü'ne bir ziyaret gerçekleştirdi. Kurum'u Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ağırladı. İkili yaptıkları görüşme sonrası kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulundu. Basın toplantısında Özbek, Kurum için "İstanbul için bir şans" ifadesini kullandı.

"TÜRKİYE'YE HİZMET EDEN KİŞİLİĞİ VAR"

Murat Kurum'un sarı kırmızılı camia ile ilişkisinin 7-8 sene öncesine dayandığını ve 6 Şubat deprem felaketinde yakın bir iş birliği yapıklarını dile getiren Özbek, "Sayın bakan, daha önceki icraatlari çerçevesinde gerek Galatasaray, diğer kulüplerle devamlı ilişkide olan, önemli, Türkiye'ye hizmet eden kişiliği var. Dolayısıyla sayın bakanla bizim Galatasaray olarak buluşmamız bundan 7-8 sene evveline kadar gidiyor. Özellikle kendisinin 6 Şubat'taki deprem felaketinde çok yakın iş birliğimiz oldu" şeklinde konuştu.

"SAYIN BAKAN İSTANBUL İÇİN BİR ŞANS"

Açıklamasının devamında Kurum'dan özgüyle bahseden Özbek, "Depremin 1. gününden itibaren bölgedeydik, sayın bakanım da oradaydı. Galatasaray'ın yapması gerekenleri her gün kendisiyle istişare ettik. Orada verdiğimiz hizmetin öncülüğünü kendisi yaptı. Konteyner kent yaptık. Şu anda yaşam orada devam ediyor. Bölgeden verilen göç sebebiyle kalıcı konutun önemini söyledi, biz de 300 konutun yapımını üstleneceğimizi söyledik ve protokol yaptık. Sayın bakanımıza verdiğimiz sözleri tek tek yerine getiriyoruz. Sayın bakanımın İstanbul'a bakış açısını çok iyi biliyorum. Kendisiyle defalarca bunları konuşma fırsatımız oldu. Şahsi kanaatim, sayın bakanın İstanbul için bir şans olduğunu, faaliyetlerini özellikle İstanbul'un ihtiyaçları çerçevesinde sürdüreceğinden ben son derece eminim" dedi.