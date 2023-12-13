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Galatasaray, Kopenhag'a 1-0 mağlup oldu

13 Aralık 2023 01:01 Güncelleme: 01:03 Abone Ol

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6'ncı ve son maçında Danimarka ekibi Kopenhag'a deplasmanda 1-0 mağlup oldu. Bu sonucun ardından grubu 5 puanla 3'üncü sırada tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Kopenhag ise puanını 8'e yükselterek grubu 2'nci sırada bitirdi ve adını son 16 turuna yazdırdı.