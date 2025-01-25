Galatasaray, Konyaspor'u 1-0 Mağlup Ederek Galibiyet Hasretine Son Verdi
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray, Konyaspor'u 1-0 yenerek 2 maçlık galibiyet hasretine son verdi. Daha önce Hatayspor ve Dinamo Kiev ile berabere kalan sarı-kırmızılılar, bu galibiyetle moral buldu.
Galatasaray, Hatayspor ve Dinamo Kiev beraberliklerinin ardından Konyaspor mücadelesiyle 2 maç sonra kazandı.
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray sahasında mücadele ettiği Konyaspor'u 1-0'lık skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla 2 maçlık galibiyet hasretine son verdi. Aslan, Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Hatayspor ile 1-1, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında da evinde Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile 3-3 berabere kalmıştı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor