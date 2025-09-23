Galatasaray-Konyaspor maçının ardından

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasındaki TÜMOSAN Konyaspor maçını kazandıkları için sevinçli olduklarını ancak oynadıkları futbolun sonraki müsabakalar için yeterli olmadığını söyledi.

Buruk, RAMS Park'ta yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Müsabakayı değerlendiren Buruk, şu ifadeleri kullandı:

"Kolay bir maç beklemiyorduk. Rakibimiz ligin iyi takımlarından biri ve sezona çok iyi başlangıç yapmıştı. Son iki maç kazanamasalar da oyun ve kadro kalitesi olarak iyi bir takıma karşı oynayacağımızı biliyorduk. İlk yarıda zaman zaman baskılara doğru gidemedik. Baskı dizilişimizi biraz değiştirdim. Bence ikinci yarının başı daha iyi oynadığımız, oyuna daha hakim olduğumuz bölümdü. 3-0 sonrası da çok fazla değişiklik yaptık. Yorulan oyuncularımız vardı. Mental yorgunluklar oyuncular için zorluklar çıkarabiliyor. Bence Frankfurt maçındaki farklı mağlubiyet bizi çok üzdü, mental olarak bizi aşağı çekti. Bugün belli bölümlerde yorgunluk hissettik. Bugün önemli olan kazanmaktı. Kazandığımız için sevinçliyiz. Ancak daha iyi oyun oynamamız gerekiyor. Cuma günü deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacağız. Bugün kazanarak 6'da 6 yaptık ama bu oyunun bize yetmeyeceğini çok iyi biliyoruz. Frankfurt maçında iyi oynadığımız ilk yarıyı 3-1 geride kapatmıştık, burada iyi oynamadığımız ilk yarıyı 2-0 önde geçtik. Futbolda da bunlar var ama sonuçlardan çok kendi oyunumuza odaklanmamız lazım."

Yorgunluklar nedeniyle rotasyonlar yaptıklarını aktaran Buruk, "Sanchez, milli takımda çok fazla maç oynadı. Bugün onu dinlendirmiş olduk. Lemina'yı daha idareli kullanıyoruz. Üst üste 4 günde bir maçları çıkarmakta zorlanıyor. Sara'yı ilk 11 başlatacaktım ama ayağındaki sakatlıktan dolayı yedek bıraktık. Sakatlıkları önlemek için bu tür oyuncu değişikliklerini yapacağız." dedi.

"Frankfurt yenilgisinden sonra bugün kazanmak önemliydi"

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ağır Eintracht Frankfurt yenilgisinden sonra kazanmanın önemli olduğunu söyledi.

Süper Lig'deki başarının normalleştirilmesinin yanlış olduğunu söyleyen Buruk, "Türkiye ligini kazanmanın normal bir şey olduğuna katılmıyorum. Bunun için her takım çaba harcıyor, çok büyük yatırımlar ve transferler yapılıyor. Farklı teknik direktörler geliyor. Çok önemli ve kaliteli yabancı teknik adamlar ülkemize geliyor. Süper Lig şampiyonluğunun normal bir şey olduğunu düşünmüyorum. Şampiyonluk çok önemli ve değerli bir şey. Tabii ki siz kazandıkça bazen normalleştiriyorsunuz, insanlar da 'Nasıl olsa Türkiye'de kazanıyorsunuz.' diye düşünüyor ama kazanamayan da var. Her sene her takım şampiyon olmuyor. Bir takım şampiyon çıkıyor. O yüzden ya bunu çok normalleştirmemek lazım ama Avrupa'daki başarıyı ve başarısızlığı da objektif olarak değerlendirmek gerekiyor. Eintracht Frankfurt maçından bize yakışmayacak, üzüldüğümüz, beklemediğimiz, utanacağımız bir skorla dönmenin taraftarın üzerindekini etkisini ölçemezsiniz. Bizden beklenti çok fazla. Kurduğumuz kadro, transferlerimiz ve yaptıklarımıza bakınca beklentinin çok fazla olması normal. Beklentiye neden olan, taraftarımıza ümit veren ama onları üzen de biziz. O yüzden bu konuda kendimizi affetmeyeceğiz ama o maçı unutup tekrar ayağa kalkmak zorundasınız. Bugün kazanmak bu anlamda önemliydi." değerlendirmesinde bulundu.

Süper Lig'de 14 maçtır kazandıklarını hatırlatan 51 yaşındaki teknik adam, "Bizim hedefimiz büyük. Bu hedeflere ulaşamadığımızda, istediğimiz sonuçları alamadığımızda çok üzülüyoruz. Bugünkü oyun bize yetmedi ama sonuç yetti. Bu maç bizim için önemli bir moral oldu." dedi.

"Türkiye Ligi'nde sizi bu kadar cezalandırmıyorlar"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig ve Avrupa'daki alınan zıt sonuçları değerlendirdi.

Buruk, "Türkiye liginin kalitesi Avrupa'ya hazırlıkta yanıltıcı mı oluyor?" şeklindeki soruya, "Avrupa ile Türkiye'de, maç temposu, topun oyunda kalma süresi aynı değil. Türkiye'de her hafta daha düşük tempoda maçlar oynarken, 2-3 haftada bir yüksek tempoda maçlar oynuyorsunuz. Toparlanmak zor olabiliyor. Frankfurt girdiği tüm pozisyonları gole çevirdi veya biz gol atmalarına yardım ettik. Türkiye liginde sizi bu kadar cezalandırmıyorlar. Avrupa'da çok küçük detaylar sonucu belirliyor. Frankfurt maçında 2-0 üstünlük kurmayı düşünürken devre arasına 3-1 geride girdik. Orada daha fazla cezalandırma var." şeklinde yanıt verdi.

"UEFA'nın sitesindeki verilerde problem ve yanlışlık var"

Tecrübeli teknik adam, UEFA'nın istatistikleriyle kendilerindeki verilerinin farklılık gösterdiğini savundu.

UEFA'nın koşu mesafesinde Galatasaray'ı (110 kilometre) Eintracht Frankfurt'un (125 kilometre) oldukça gerisinde gösterdiğinin söylenmesi üzerine Buruk, şöyle devam etti:

"Bizim çalıştığımız bir şirket var. Maç günü gelen veriler doğru olmuyor. Bu şirket, senede 4 bin maçı analiz ediyor. Bize gelen değerlerde iki takımın da 119 kilometre koştuğu, yüksek hızdaki koşuların 6 bin 500 metre, sprint mesafelerinin 700 civarı olduğuydu. UEFA'nın doğruluğu-yanlışlığını tartışabileceğimiz bir maç, PSV-Union SG maçı. Orada Union SG'nin 144 kilometre koştuğu görünüyor. Herhalde bütün maç koştular. PSV de 141 kilometre koşmuş. Bunun için kaleci dahil her oyuncunun 13 kilometre koşması lazım. UEFA'nın sitesindeki verilerde problem ve yanlışlık var. Maçtan sonra bana söylendiğinde rakibin topun arkasında koşmasına bağladım. Maçtan sonra verilere şaşırmıştım ve 'Bu kadar fark nasıl oldu?' diye düşündüm. İki takım arasında bu kadar farkı hissetmedim. İki takım arasında büyük fark yoktu. UEFA'nın verilerinin yanlış olduğu ortaya çıktı."

UEFA verileri üzerinden kendilerinin eleştirildiğini dile getiren sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, "Ben de dışarıda olsam bu veriyle eleştirirdim. Ancak gerçek bu değil. İki takım da birbirine yakın mesafeler kat etmiş. Bununla ilgili atletik performans ekibimiz eleştiriliyor. Dördüncü sezonumuz. Her sene 55-56 maç oynuyoruz. Milli takımı da katınca 70 maçlara çıkan oyuncularımız var. Türkiye'nin en az sakatlanan takımıyız. Kendi ekibime inanıyor ve güveniyorum. Sadece Türk oldukları için eleştirildiklerini de biliyorum. Ülkemizden o kadar çok yabancı teknik adam, antrenör, atletik performans uzmanı, analist geldi, geçti. Son 3 sezonun şampiyonuyuz. İyi çalışan ve hazırlanan takımız." ifadelerini kullandı.

Osimhen'in durumu

Okan Buruk, sakatlığı bulunan Victor Osimhen'in 26 Eylül Cuma günü Corendon Alanyaspor ile yapılacak maçta sahalara döneceğini söyledi.

Milli takımdan sakat dönen Osimhen'in ağrılarının sürdüğüne değinen Buruk, "Dün antrenmanın bir kısmında takımla çalıştı. Bugün kontrolleri yapıldı. Ufak ağrıları var. Bunları tolere edip oynaması halinde Alanya'da takımla birlikte olacağını umut ediyoruz. Antrenmanlarda deneyeceğiz. Ağrıları devam ediyor. Alanyaspor maçında kadroda, Liverpool maçında da sahada olmasını bekliyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.