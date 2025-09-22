Galatasaray, Konyaspor Maçında Kadrosunda Değişiklikler Yaptı

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'u konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son resmi maçın ilk 11'ine göre 3 değişiklik yaptı.

Sarı-kırmızılı ekip, RAMS Park'ta yapılan maça Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Wilfried Singo, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, İlkay Gündoğan, Leroy Sane, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Mauro Icardi'den oluşan 11'le mücadele etti.

Galatasaray'ın yedek kulübesinde Günay Güvenç, Metehan Baltacı, Davinson Sanchez, Gabriel Sara, Berkan Kutlu, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Yusuf Demir, Arda Ünyay, Mario Lemina yer aldı.

Teknik direktör Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt'a 5-1 yenildikleri maçın ilk 11'inde 3 değişikliğe gitti. Buruk, sol bek Eren'i kadroya almazken stoper Sanchez ile orta saha oyuncusu Lemina'yı yedeğe çekti.

Tecrübeli teknik adam, bu oyuncuların yerine Abdülkerim, Jakobs ve Icardi'yi ilk 11'de sahaya sürdü.

Sanchez 21 maç sonra yedekte

Galatasaray'ın Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez, 21 maç sonra yedek kulübesinde oturdu.

Son olarak geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda TÜMOSAN Konyaspor ile yapılan grup maçında yedek oturan Sanchez, sonrasındaki 21 resmi müsabakaya ilk 11'de başladı.

Tecrübeli savunma oyuncusu, 27 Şubat 2025'te 0-0 sona eren müsabakadan sonra ilk kez takım arkadaşlarını kulübeden destekledi.

Icardi ve Abdülkerim 11'e döndü

Okan Buruk, Mauro Icardi ile Abdülkerim Bardakcı'yı bir maç aradan sonra ilk 11'de görevlendirdi.

Süper Lig'in 5. haftasındaki ikas Eyüpspor müsabakasının başlangıç kadrosunda yer alan iki futbolcu, Eintracht Frankfurt karşılaşmasında yedek oturdu. Buruk, Icardi ve Abdülkerim'i bir maç aradan sonra 11'e yazdı.

Gomis de tribünde

Galatasaray'ın eski golcülerinden Bafetimbi Gomis, karşılaşmayı statta izledi.

Sarı-kırmızılı formayı 2017-2018 ve 2022-2023 sezonlarında terleten Fransız santrfor, müsabakayı RAMS Park'ta takip etti. Galatasaray taraftarı, yıldız golcüye büyük ilgi ve sevgi gösterdi.

Konyaspor'da iki değişiklik

TÜMOSAN Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, Süper Lig'in 5. haftasında 2-1 kaybettikleri Corendon Alanyaspor maçının ilk 11'inde 2 değişiklik yaptı.

Tecrübeli teknik adam, takımını Galatasaray karşılaşmasına Deniz Ertaş, Adil Demirbağ, Uğurcan Yazğılı, Guilherme, Enis Bardhi, Marko Jevtovic, Alassane Ndao, Umut Nayir, Yhoan Andzouana, Jackson Muleka ve Melih İbrahimoğlu 11'i ile çıkardı.

Yeşil-beyazlı ekibin yedek kulübesinde Bahadır Han Güngördü, Yasir Subaşı, Tunahan Taşçı, Pedro Henrique, Marius Stefanescu, Josip Calusic, Melih Bostan, Riechedly Bazoer, Jinho Jo, Morten Bjorlo yer aldı.

Recep Uçar, Alanyaspor maçında 11 başlattığı Bazoer ile Bjorlo'yu yedeğe çekerken bu oyuncuların yerine Jevtovic ile Muleka'yı oynattı.