Trendyol Süper Lig: Galatasaray: 1 Kocaelispor: 0 (İlk yarı)

Trendyol Süper Lig: Galatasaray: 1 Kocaelispor: 0 (İlk yarı)
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, Kocaelispor ile olan maçının ilk yarısını Leroy Sane'nin 30. dakikada attığı golle 1-0 önde tamamladı.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, Kocaelispor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

26. dakikada sol kanatta Leroy Sane'nin pasında Rigoberto Rivas'a çarpan top Daniel Agyei'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun ceza sahasına girip sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Uğurcan Çakır'ın kurtarışı sonrası savunmada Sacha Boey meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

28. dakikada sağ kanattan Sacha Boey'in yerden içeri çevirdiği topu savunma uzaklaştırdı. Ceza yayı üzerinde meşin yuvarlağı kontrol eden Gabriel Sara'nın sert şutunda kaleci Serhat topu kurtardı.

30. dakikada sol kanattan Ismail Jakobs'un ortasında, altıpasın gerisinde Leroy Sane'nin yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Serhat'ın sağından ağlarla buluştu. 1-0

Stat: RAMS Park

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Ceyhun Sesigüzel, Mehmet Kısal

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sacha Boey, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, İlkay Gündoğan, Leroy Sane, Gabriel Sara, Roland Sallai, Barış Alper Yılmaz

Yedekler: Batuhan Şen, Mauro Icardi, Yunus Akgün, Eren Elmalı, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Renato Nhaga, Noa Lang, Wilfried Singo, Mario Lemina

Teknik Direktör: Okan Buruk

Kocaelispor: Serhat Öztaşdelen, Ahmet Oğuz, Anfernee Dijksteel, Hrvoje Smolcic, Rigoberto Rivas, Mahamadou Sissoho, Manuel Show, Habib Keita, Daniel Agyei, Joseph Boende, Serdar Dursun

Yedekler: Gökhan Değirmenci, Bruno Petkovic, Karol Linetty, Deniz Ceylan, Darko Churlinov, Furkan Gedik, Massadio Haidara, Samet Yalçın, Can Keleş, Tayfur Bingöl

Teknik Direktör: Selçuk İnan

Gol: Leroy Sane (dk. 30) (Galatasaray)

Sarı kart: Joseph Boende (Kocaelispor) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump'ın tehdidine İran cephesinden ilk yanıt: Herhangi bir yanlış hamle, düşmanı ölümcül bir girdaba hapsedecek

Trump'ın tehditlerine İran cephesinden gelen ilk yanıt çok sert

Trump: ABD donanması Hürmüz Boğazı'nda tüm gemilere blokaj sürecine başlayacak

Barış masası devrildi, Trump'tan ilk hamle geldi
Trump bu kez Çin'i tehdit etti: Yüzde 50 gümrük vergisi uygularız

Trump bu kez İran'ı değil bambaşka bir ülkeyi tehdit etti
Hande Erçel'in kafa karıştıran test sonuçları için başsavcılıktan inceleme talebi

Test sonuçları kafa karıştırmıştı! Başsavcılık harekete geçti
Son gün 1 Mayıs! 54 bin 258 TL'yi ödemeyenin telefonu kapatılacak

Sadece 19 gün kaldı! Bu parayı ödemeyenin telefonu kapatılacak
Milyonlar kullanıyordu! Bu telefonların fişi resmen çekiliyor

Milyonlar kullanıyordu! Bu telefonların fişi resmen çekiliyor
Tottenham'ın kaderi yine değişmedi! Küme düşme tehlikesi daha da arttı

Sen bu hallere düşecek takım mıydın? Resmen küme düşüyorlar
Hande Erçel'in kafa karıştıran test sonuçları için başsavcılıktan inceleme talebi

Test sonuçları kafa karıştırmıştı! Başsavcılık harekete geçti
Öğretmen, kızı için tüm sınıfı derslerinde geri bıraktı: Beğenmiyorsan özel okula gönder

Böyle öğretmen olmaz olsun! Kızı için tüm sınıfı geride bıraktı
Şenol Güneş'ten Uğurcan Çakır çıkışı

Trabzonspor sevdalılarına seslendi: Sakın yapmayın, bu yanlış