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Galatasaray-Kocaelispor maçının ardından

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- Kocaelispor'un file bekçisi Serhat Öztaşdelen: "Talihsiz bir gol oldu. O yüzden çok üzgünüm"

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında konuk olduğu Galatasaray'a 1-0 yenilen Kocaelispor'da file bekçisi Serhat Öztaşdelen, talihsiz bir gol yediği için üzgün olduğunu söyledi.

Serhat Öztaşdelen, RAMS Park'taki müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Takım arkadaşlarını tebrik ederek sözlerine başlayan Serhat, "Taraftarımıza teşekkür ediyorum, bize yine muhteşem destek oldular. Her zaman sesleri kulaklarımızdaydı. Onun dışında yani çok üzgünüm. Çok talihsiz bir gol oldu. O zamana kadar her şey gerçekten takım olarak da elimizde gidiyordu. Tabii ki pozisyon da veriyorduk. 1-2 tane tehlikeli pozisyonları vardı. Onun dışında gerçekten pozisyon vermedik. Talihsiz bir gol oldu. O yüzden çok üzgünüm. Bu camiaya, armaya layık olmak için daha çok çalışacağım. Bundan herkes emin olabilir. Taraftarlarımızı gururlandırmak, evlerine sevinçli göndermek için elimden geleni yapacağım." diye konuştu.

Serhat, maçın 15. dakikasında Galatasaray'ın iptal edilen golünde ağları sarsan Deniz Gül'ün kendisine faul yaptığını aktararak "Pozisyon devamında ben bir hamle yaptım. Deniz Gül de elime temas etti. Ben zaten golden sonra da hakem Atilla Karaoğlan'a söyledim. Hakeme 'Elime temas var, kontrol edin.' dedim. İptal edilen golde ben rahattım. Ben izlemedim ama galiba dedikleri gibi elime bir temas var." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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