Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nun bonservisini açıkladı

Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nun 12 milyon euro karşılığında Benfica'ya transfer olduğunu açıkladı.

12 MİLYON EURO

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun ayrılığı resmiyet kazandı. Milli futbolcu, Benfica'ya imza attı. Öte yandan Sarı-Kırmızılılar, 25 yaşındaki futbolcunun Transfer detaylarını KAP'a bildirdi.

Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nun 12 milyon euro karşılığında Benfica'ya transfer olduğunu açıkladı. Sarı-Kırmızılılar, milli futbolcunun sonraki satışından yüzde 10 pay da alacak.