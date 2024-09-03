Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nun bonservisini açıkladı
Süper Lig devi Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nun 12 milyon euro karşılığında Benfica'ya transfer olduğunu açıkladı. Sarı-Kırmızılılar, milli futbolcunun sonraki satışından yüzde 10 pay da alacak.
Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nun 12 milyon euro karşılığında Benfica'ya transfer olduğunu açıkladı.
12 MİLYON EURO
Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun ayrılığı resmiyet kazandı. Milli futbolcu, Benfica'ya imza attı. Öte yandan Sarı-Kırmızılılar, 25 yaşındaki futbolcunun Transfer detaylarını KAP'a bildirdi.
Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nun 12 milyon euro karşılığında Benfica'ya transfer olduğunu açıkladı. Sarı-Kırmızılılar, milli futbolcunun sonraki satışından yüzde 10 pay da alacak.