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Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nun bonservisini açıkladı

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Süper Lig devi Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nun 12 milyon euro karşılığında Benfica'ya transfer olduğunu açıkladı. Sarı-Kırmızılılar, milli futbolcunun sonraki satışından yüzde 10 pay da alacak.

Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nun 12 milyon euro karşılığında Benfica'ya transfer olduğunu açıkladı.

12 MİLYON EURO

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun ayrılığı resmiyet kazandı. Milli futbolcu, Benfica'ya imza attı. Öte yandan Sarı-Kırmızılılar, 25 yaşındaki futbolcunun Transfer detaylarını KAP'a bildirdi.

Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nun 12 milyon euro karşılığında Benfica'ya transfer olduğunu açıkladı. Sarı-Kırmızılılar, milli futbolcunun sonraki satışından yüzde 10 pay da alacak.

Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nun bonservisini açıkladı

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor

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Yorumlar (4)

Arif İnanç:

Yolun açık olsun. Inşallah en güzeli orada yaparsınız. Bizde futbol orada ki değil. Ayak oyunlarından kurtulmus olursun.

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2
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Erkan Can :

ey gs taraftarı,beğenmediğiniz adam 3 sezonda en cok asist yapan oyuncunuz kaptanınız ve giderken de güzel bir bonservis kazandırarak takımdan ayrıldı. biraz saygı

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1
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Ismail Karadoğan:

keremi 12 ye bonservisi ile sat victor osimeh e bir yıl için 11 milyon maaş öde. sonra kulüpler batıyor. batar tabi...

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0
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İnanç Akçay:

Fenerbahce 2 tane sattı 50milyon.

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