Galatasaray, Keçiörengücü'nü 1-0'lık skorla mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası'nda Son 16 Turu'na yükseldi
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Sarı-Kırmızılılar Ziraat Türkiye Kupası'nda hata yapmadı. Galatasaray, 5. Tur'da karşılaştığı Keçiörengücü'nü Gomis'in attığı golle mağlup etti. Aslan, adını Son 16 Turu'na yazdırdı.
Galatasaray, Nef Stadı'nda karşı karşıya geldiği TFF 1. Lig ekibi Keçiörengücü'nü 1-0'lık skorla mağlup etti. Galatasaray'a turu getiren golü oyuna sonradan dahil olan Bafetimbi Gomis kaydetti. Gomis'in 82'de attığı golle Galatasaray, tur atladı.
Galatasaray'da suskun golcü Seferovic penaltı kaçırdı. Seferovic kaçırdığı penaltıdan sonra kenara sakatlık geçirdiğini işaret edip oyundan çıktı.
Galatasaray'da Emin Bayram'ın kafa vuruşu direkten döndü. Keçiörengücü ise 86 ve 90+3'te direğe takıldı. Keçiörengücü, Galatasaray'a karşı oynadığı etkili futbolla dikkat çekti.
Ziraat Türkiye Kupası'nda dört büyükler hata yapmadı. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda rakiplerini eleyerek Son 16'ya kaldı.
Ziraat Türkiye Kupası'nda Son 16 Turu kura çekimi 23 Aralık Cuma günü gerçekleşecek.
Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükselenler takımlar:
- Galatasaray
- Beşiktaş
- Antalyaspor
- Karagümrük
- Gaziantep FK
- Sivasspor
- Trabzonspor
- Fenerbahçe
- Konyaspor
- Başakşehir
- Alanyaspor
- Kayserispor
- Rizespor
- Ankaragücü
- Ümraniyespor
- Karacabey Belediyespor
Sizce Cumartesi günü oynanacak olan Trabzonspor-Fenerbahçe derbisini kim kazanır?— Haberler.com (@Haberler) December 22, 2022