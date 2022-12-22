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Galatasaray, Keçiörengücü'nü 1-0'lık skorla mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası'nda Son 16 Turu'na yükseldi

Spor Haberleri

Sarı-Kırmızılılar Ziraat Türkiye Kupası'nda hata yapmadı. Galatasaray, 5. Tur'da karşılaştığı Keçiörengücü'nü Gomis'in attığı golle mağlup etti. Aslan, adını Son 16 Turu'na yazdırdı.

Galatasaray, Nef Stadı'nda karşı karşıya geldiği TFF 1. Lig ekibi Keçiörengücü'nü 1-0'lık skorla mağlup etti. Galatasaray'a turu getiren golü oyuna sonradan dahil olan Bafetimbi Gomis kaydetti. Gomis'in 82'de attığı golle Galatasaray, tur atladı.

Galatasaray'da suskun golcü Seferovic penaltı kaçırdı. Seferovic kaçırdığı penaltıdan sonra kenara sakatlık geçirdiğini işaret edip oyundan çıktı.

Galatasaray, Keçiörengücü'nü 1-0'lık skorla mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası'nda Son 16 Turu'na yükseldi.

Galatasaray'da Emin Bayram'ın kafa vuruşu direkten döndü. Keçiörengücü ise 86 ve 90+3'te direğe takıldı. Keçiörengücü, Galatasaray'a karşı oynadığı etkili futbolla dikkat çekti.

Ziraat Türkiye Kupası'nda dört büyükler hata yapmadı. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda rakiplerini eleyerek Son 16'ya kaldı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Son 16 Turu kura çekimi 23 Aralık Cuma günü gerçekleşecek.

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükselenler takımlar:

  1. Galatasaray
  2. Beşiktaş
  3. Antalyaspor
  4. Karagümrük
  5. Gaziantep FK
  6. Sivasspor
  7. Trabzonspor
  8. Fenerbahçe
  9. Konyaspor
  10. Başakşehir
  11. Alanyaspor
  12. Kayserispor
  13. Rizespor
  14. Ankaragücü
  15. Ümraniyespor
  16. Karacabey Belediyespor

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Galatasaray Spor Haberler

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