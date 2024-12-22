Galatasaray, Kayserispor'u İlk Yarımda 2-1 Geçti
Trendyol Süper Lig 17. haftasında Galatasaray, Bellona Kayserispor ile oynadığı maçın ilk yarısını 2-1 önde tamamladı. Galatasaray'ın gollerini Osimhen ve Barış Alper Yılmaz kaydetti. Kayserispor'un tek golü ise Bahoke'den geldi.
Stat: RHG Enertürk Enerji
Hakemler: Mehmet Türkmen, Mehmet Emin Tuğral, Serkan Çimen
Bellona Kayserispor : Onurcan Piri, Gökhan Sazdağı, Jeanvier, Attamah, Carole, Hasan Ali Kaldırım, Karimi, Kartal Kayra Yılmaz, Cardoso, Boa Morte, Bahoke
Galatasaray : Muslera, Kaan Ayhan, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira, Sara, Yunus Akgün, Mertens, Barış Alper Yılmaz, Osimhen
Goller: Dk. 4 (Penaltıdan) Osimhen, Dk. 29 Barış Alper Yılmaz ( Galatasaray ), Dk. 14 Bahoke ( Bellona Kayserispor )
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasındaki Bellona Kayserispor- Galatasaray maçının ilk yarısı, konuk ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
4. dakikada sol kanttan gelişen Galatasaray atağında Jakobs'un ortasında top, Attamah'ın eline çarptı. Pozisyonda topla elle oynama değerlendirmesi yapan maçın hakemi penaltı kararı verdi. Penaltı atışını kullanan Osimhen, takımını 1-0 öne geçirdi.
7. dakikada Bahoke'in kafayla indirdiği pasta ceza yayı üzerinde topla buluşan Kartal Kayra Yılmaz'ın şutunda meşin yuvarlak kale direğinin dibinde auta çıktı.
14. dakikada Kayserispor beraberliği yakaladı. Sol kanattan Ali Karimi'nin kullandığı korner atışında ön direğe koşu yapan Bahoke'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.
29. dakikada Osimhen'in ortasında penaltı noktası üzerinde Yunus Akgün'ün gelişine vuruşunda kaleci Onurcan Piri, topu ayaklarıyla kurtardı. Kaleciden dönen topu iyi takip eden Barış Alper Yılmaz, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-2.
41. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Ali Karimi'nin uzak köşeye gönderdiği şutta kaleci Muslera, son anda uzanarak topu kornere çeldi.
45. dakikada Ali Karimi'nin pasında ceza saha içerisinde topla buluşan Cardoso'nun şutunda meşin yuvarlak kale direğinin yanından az farkla auta gitti.
Galatasaray, karşılaşmanın ilk yarısını 2-1 önde tamamladı.