Noa Lang, Mauro Icardi ve Victor Osimhen'den üçlü
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, Kayserispor'u 4-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Maç sonrası yeni transfer Noa Lang, kaptan Mauro Icardi ve Victor Osimhen, taraftarlarla poz vererek galibiyet sevincini paylaştı.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta karşı karşıya geldiği Kayserispor'u 4-0 mağlup etti. Maçın son düdüğünün çalmasının ardından sarı-kırmızılı futbolcular, galibiyet sevincini taraftarların yanına giderek kutladı. Taraftarlar, ilk olarak yeni transfer Noa Lang ile Kaptan Mauro Icardi'yi tribünlere çağırırken, iki futbolcu onların yanına giderek üçlü çektirdi.

Daha sonra taraftarlar, soyunma odasına giren Victor Osimhen'i sahaya çağırdı. Osimhen de taraftarların yanına giderek üçlü çektirdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
