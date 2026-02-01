Haberler

Galatasaray, Kayserispor'u 4-0 Mağlup Etti

Galatasaray, Süper Lig'in 20. haftasında Kayserispor'u 4-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı. Maçta goller Aaron Opoku'nun kendi kalesine attığı gol, Victor Osimhen ve Mauro Icardi'nin penaltıları ile Gabriel Sara'nın attığı golle geldi.

(İSTANBUL) - Galatasaray, Süper Lig'in 20. haftasında sahasında konuk ettiği Kayserispor'u 4-0 yendi.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray Rams Park'ta Zecorner Kayserispor'u ağırladı. Saat 20.00'de başlayan maçı hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetti.

Galatasaray, 7. dakikada Kayserispor oyuncusu Aaron Opoku'nun kendi kalesine, 26. dakikada Victor Osimhen'in penaltıdan, 60. dakikada Gabriel Sara'nın ve 90 artı 4. dakikada Mauro İcardi'nin penaltıdan attığı gollerle Kayserispor'u 4-0 mağlup etti.

