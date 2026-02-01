Galatasaray, Kayserispor'u 4-0 Mağlup Etti

(İSTANBUL) - Galatasaray, Süper Lig'in 20. haftasında sahasında konuk ettiği Kayserispor'u 4-0 yendi.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray Rams Park'ta Zecorner Kayserispor'u ağırladı. Saat 20.00'de başlayan maçı hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetti.

Galatasaray, 7. dakikada Kayserispor oyuncusu Aaron Opoku'nun kendi kalesine, 26. dakikada Victor Osimhen'in penaltıdan, 60. dakikada Gabriel Sara'nın ve 90 artı 4. dakikada Mauro İcardi'nin penaltıdan attığı gollerle Kayserispor'u 4-0 mağlup etti.