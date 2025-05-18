Galatasaray, Kayserispor'u 3-0 Yenerek Şampiyonluğunu İlan Etti

Galatasaray, Kayserispor'u 3-0 Yenerek Şampiyonluğunu İlan Etti
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Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray, Bellona Kayserispor'u 3-0 mağlup ederek sezonun bitmesine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Golleri Osimhen, Barış Alper Yılmaz ve penaltıdan Muslera kaydetti.

Stat: RAMS Park

Hakemler: Ali Şansalan, Volkan Ahmet Narinç, Mehmet Kısal

Galatasaray : Muslera, Sallai (Dk. 71 Frankowski), Sanchez, Abdülkerim Bardakcı (Dk. 71 Kaan Ayhan), Eren Elmalı, Torreira, Lemina (Dk. 82 Berkan Kutlu), Yunus Akgün, Sara (Dk. 63 Morata), Barış Alper Yılmaz (Dk. 81 Mertens), Osimhen

Bellona Kayserispor : Bilal Bayazit, Gökhan Sazdağı (Dk. 66 Mane), Hosseini, Attamah (Dk. 75 Mehmet Eray Özbek), Carole (Dk. 75 Hasan Ali Kaldırım), Karimi (Dk. 46 Baran Ali Gezek), Kartal Kayra Yılmaz, Ramazan Civelek, Bourabia (Dk. 66 Jeanvier), Cardoso, Nazon

Goller: Dk. 26 Osimhen, Dk. 29 Barış Alper Yılmaz, Dk. 89 Muslera (Penaltıdan) ( Galatasaray )

Sarı kartlar: Dk. 15 Sallai, Dk. 30 Barış Alper Yılmaz, Dk. 42 Sara, Dk. 90 Muslera ( Galatasaray ), Dk. 87 Bilal Beyazıt ( Bellona Kayserispor )

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Bellona Kayserispor'u 3-0 yenen Galatasaray, sezonun bitmesine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

57. dakikada Sara'nın ceza sahası dışı sol çaprazından ortasında arka direkte Osimhen, kafayla topu Yunus Akgün'e indirdi. Yunus'un ceza sahası sağ çaprazından çektiği şutta, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

66. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Sallai'nin pasıyla penaltı noktası gerisinden topla buluşan Morata'nın şutunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

89. dakikada Galatasaray, kaleci Muslera'nın kullandığı penaltıyla skoru 3-0 yaptı. Atılan uzun top sonrası savunma arkasına sarkan Osimhen, pasını Morata'ya aktardı. Ceza yayında topla buluşan İspanyol santrfor, karşı karşıya kaldığı kaleci Bilal Beyazit'i geçmeye çalışırken yerde kaldı. VAR uyarısıyla pozisyonu izleyen Ali Şansalan, kaleci Bilal'in Morata'ya faul yaptığına belirterek penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen kaleci Muslera, Bilal'in müdahalesine rağmen meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

Galatasaray, karşılaşmadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
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