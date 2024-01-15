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Galatasaray, Kayserispor'u 2-1 mağlup etti

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Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Kayserispor'u 2-1'lik skorla mağlup etti. Maçta atılan goller ve önemli dakikalar yaşandı.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Kayserispor'u 2-1'lik skorla mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

54. dakikada savunmanın kaptırdığı topta araya giren Ndombele'nin dokunduğu top ceza yayı üzerinden Zaha'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin yanına auta gitti.

57. dakikada Torreira'nın geri pasında araya Boa Morte, topla birlikte ceza sahasına girip sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Muslera'nın müdahalesi yeterli olmadı ve meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1

63. dakikada ceza yayı gerisinden Mertens'in kullandığı serbest vuruşta kaleci Bilal Bayazıt'ın son anda müdahalesiyle meşin yuvarlak kornere çıktı.

82. dakikada Kerem Demirbay'ın ceza sahası dışı sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta altıpas içerisinde Hasan Ali Kaldırım'ın müdahalesiyle Barış Alper yer kaldı. Pozisyonun devamında VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Atilla Karaoğlan, penaltı noktasını gösterdi.

86. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Mertens, sol köşeye yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Cevdet Kömürcüoğlu, Abdullah Bora Özkara

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Ndombele (Kerem Demirbay dk. 65), Torreira (Berkan Kutlu dk. 77), Tete (Baran Demiroğlu dk. 77), Mertens (Eyüp Aydın dk. 87), Zaha, Halil Dervişoğlu (Kaan Ayhan dk. 65)

Yedekler: Günay Güvenç, Gökdeniz Gürpüz, Ali Yeşilyurt, Hamza Akman, Kazımcan Karataş

Teknik Direktör: Okan Buruk

Kayserispor: Bilal Bayazıt, Gökhan Sazdağı, Attamah, Arif Kocaman, Hasan Ali Kaldırım, Ackah (Baran Gezek dk. 81), Boa Morte (Carole dk. 75), Karimi, Mehmet Eray Özbek, Ramazan Civelek (Hayrullah Erkip dk. 75), Bahoken

Yedekler: Onurcan Piri, Kolovetsios, Cardoso, Kartal Yılmaz, Ahmet Malatyalı, Emre Çeltik, Talha Sarıarslan

Teknik Direktör: Recep Uçar

Goller: Nelsson (dk. 26), Mertens (dk. 86 pen.) (Galatasaray), Boa Morte (dk. 57) (Kayserispor)

Sarı kartlar: Okan Buruk (Teknik Direktör), Mertens (Galatasaray), Karimi, Mehmet Eray Özbek, Gökhan Sazdağı, Recep Uçar, Hasan Ali Kaldırım, Arif Kocaman, Ramazan Civelek (Kayserispor) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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